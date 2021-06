Televizorius namuose gali tapti stilinga interjero detale, tik svarbu jį tinkamai pasirinkti

„Pirma ir pati svarbiausia taisyklė, į kurią reikėtų atsižvelgti – tinkamai pasirinkti televizoriaus dydį pagal turimą erdvę. Televizoriaus įstrižainė yra tiesiogiai susijusi su dviem dalykais: atstumu nuo sofos iki televizoriaus ir aukščio, kuriame televizorius yra kabinamas.

Pavyzdžiui, jei televizoriaus įstrižainė yra 48 centimetrų, tuomet atstumas nuo sofos iki televizoriaus turėtų būti apie 2,7 metro. Jei televizorius yra 50 centimetrų įstrižainės – atstumas turėtų siekti 3 metrus, o 65 cm ir didesnės įstrižainės televizoriams jau reikalingas 3,5 metro ir didesnis atstumas.

Televizorius įprastai yra kabinamas akių lygyje, tad tinkamiausias sprendimas – įrenginį kabinti taip, kad jo apatinis kraštas nuo grindų būtų nutolęs per 1,1 metro. Pakabinus televizorių per aukštai ar per žemai, ekraną stebėsite pakėlę arba nuleidę galvą žemyn – dėl to ilgainiui ims skaudėti sprandą. Laikai, kai mažus „šilelius“ statėme ant šaldytuvo ir žinias žiūrėjome užvertę galvas, jau praeityje. Dabar aktualu televizorių statyti taip, kad jį, visų pirma, būtų patogu žiūrėti“, – pasakoja specialistė.

Specialistė pamini, kad į televizoriaus dydžio pasirinkimą išties neverta pažiūrėti pro pirštus – esą per didelis arba per mažas televizorius gali ne tik sukelti nepatogumų jį žiūrint, bet ir sugadinti kambario interjerą.

„Netinkamo dydžio televizorius kambaryje atrodo keistai. Jei jis per mažas, tuomet siena už televizoriaus svetainėje atrodo tuščia ir tarsi „neišpildyta“. Jei televizorius yra per didelis, dažniausiai turime neestetiškai atrodantį plyšį tarp televizoriaus ir sienos“, – sako J. Garbštė.

Anot ekspertės, tokiu atveju derėtų žvalgytis prie sienos priglundančio televizoriaus su plonesniu ir elegantišku korpusu – šiuos kriterijus atitinka, pavyzdžiui, ant sienos pakabintą meno kūrinį primenantis „The Frame“ televizorius su keičiamais rėmeliais.

Vis dėlto, jeigu nepavyksta atrasti aukso viduriuko ir tenka rinktis – didelis ar kiek mažesnis televizorius – specialistė rekomenduoja verčiau įsigyti didesnį, bet pilnai užpildantį sienos plotą, negu per mažą ir vizualiai pranykstantį erdvėje.

Kokie sprendimai, anot dizainerės, yra nepraktiški ir nefunkcionalūs? „Svarbiausia vengti televizoriaus kabinimo kampe, ant ilgos „kojos“ ir atsikratyti įpročio jį sukioti. Toks sprendimas neatrodo dailiai, be to, vizualiai sumažina erdvę. Taip pat reikėtų vengti kabinti televizorių aukštai ant sienos. Geriausias sprendimas, kurį galite priimti – tai užbėgti problemai už akių ir, prieš perkant televizorių, išsirinkti tinkamą jo dydį bei tinkamą vietą namuose.“

Televizorius esame įpratę statyti arba kabinti šeimos susibūrimo erdvėje – svetainėje. Vis dėlto, kaip pastebi architektė, laisvėjant interjero stiliams, keičiasi ir kambarių išplanavimas bei paskirtis. O pandemijos laikotarpiu ženkliai šoktelėjęs televizoriaus žiūrimumas pakoregavo ir mūsų kasdienius įpročius – dabar televizoriai dar dažniau alternatyviai kabinami tiek miegamuosiuose, tiek vaikų kambariuose. Tačiau ir čia neapsieinama be iššūkių.

„Sunkiausia išgauti gražų vaizdą, kai televizorius kabinamas mažame kambaryje, pavyzdžiui, miegamajame. Tokiu atveju televizorius išdygsta viduryje tuščios sienos, be papildomo baldo, be dekoro ir dažnai atrodo tiesiog neestetiškai.

Neretai tinkamai neapgalvojama ir svetainės erdvė. Jei, pavyzdžiui, svetainė yra sujungta su virtuve ir valgomuoju, televizorius turėtų būti statomas taip, kad matytųsi iš skirtingų kampų: tiek sėdint ant sofos, tiek gaminant maistą ant virtuvės salos arba pietaujant prie stalo. Tai padeda maksimaliai išnaudoti televizorių visose pagrindinėse didžiosiose erdvėse“, – teigia „Samsung The Frame“ televizorių kampanijos ambasadorė.

Kokiu atveju televizorių patariama statyti, o kada kabinti? Anot interjero dizainerės, jei tik yra galimybė, televizorių reikėtų kabinti ne tik dėl estetinių, bet ir praktinių sumetimų.

„Vargu, ar kam patinka valyti dulkes nuo pastatyto televizoriaus kojelių ir aplink jas. Taip pat, jei galime turėti laisvą komodą, ant jos pasidėti knygą ir gražią vazą, tai kam ją apkrauti pastatomu televizoriumi? Kai televizorius kabinamas ant sienos, visais atvejais išlošiama“, – pasakoja interjero profesionalė.

Siekiantiems dar geresnio estetinio vaizdo, J. Garbštė pataria pasirūpinti, kad už televizoriaus nesimatytų laidų raizgalynė. Tad verta iš anksto pasidomėti, ar jūsų įsigytas įrenginys turi lengvai užmaskuojamą permatomą laidą ir ar televizoriaus mechanizmas leidžia jį gražiai pritvirtinti prie sienos.