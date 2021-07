Retai, bet gausiai laistyti. Tai svarbiausias dalykas šiuo periodu, kai Lietuvoje fiksuojami rekordiniai karščiai. T. Gurskas pataria veją laistyti bent du kartus per savaitę, o svarbiausia – negailėti vandens ir ją laistyti gausiai, kaip sako apželdinimo specialistas – tiek, kad net žliugsėtų.

Graži ir sveika veja, kuria būtų galima grožėtis vasarą, didžiąją laiko dalį leidžiant lauke – kiekvieno, turinčio kad ir mažiausią lopinėlį žolės, siekis. Visgi karščiai, su kuriais šiuo metu susiduriame Lietuvoje, tikras iššūkis, siekiant išsaugoti vejos grožį. Kaip tinkamai šiuo periodu pasirūpinti veja, kiek dažnai ir kada ją laistyti, kokį jos aukštį išlaikyti pjaunant – agronomo, apželdinimo specialisto Tautvydo Gursko esminiai patarimai.

Retai, bet gausiai laistyti. Tai svarbiausias dalykas šiuo periodu, kai Lietuvoje fiksuojami rekordiniai karščiai. T. Gurskas pataria veją laistyti bent du kartus per savaitę, o svarbiausia – negailėti vandens ir ją laistyti gausiai, kaip sako apželdinimo specialistas – tiek, kad net žliugsėtų.

„Drėgmė turi jaustis šaknims, ne tik paviršiui, nes dažniausiai, jei tik suvilgomas paviršius, tai tik „erzina“ augalą ir jis tampa dar labiau pažeidžiamas“, – atkreipia dėmesį apželdinimo specialistas. Jis taip pat pataria atkreipti didesnį dėmesį į veją, esančią palei takelius ir atokaitose ir šias vietas lieti dar gausiau, nes ten saulė kaitina daugiau ir žemė labiau išdžiūsta.

Kaip pažymi T. Gurskas, tarp dažniausiai daromų klaidų – tai, kad veja laistoma netinkamu metu.

„Nusprendžiama veją palaistyti vidury dienos per pačius karščius, turbūt galvojant, kad dabar jai labiausiai reikia vandens. Tačiau šis laikas yra pats netinkamiausias: lašiukas, nukritęs ant lapo, sudaro lęšį ir padegina tą vietą. Be to, negerai ir dėl oro ir vandens temperatūrų didelio skirtumo: lapas būna saulėje įkaitęs, o užpurškus ant jo šalto vandens, augalas „sustresuoja“ ir toks laistymas jam tik pakenkia“, – pažymi apželdinimo specialistas.

Jis pabrėžia, kad geriausia veją laistyti anksti ryte arba vėlai vakare, o idealiu atveju – netgi naktį. Jeigu esate įrengę laistymo sistemą, T. Gurskas pataria nustatyti ją taip, kad laistymą pradėtų antrą valandą nakties, kuomet žemiausia oro temperatūra ir mažiausias vėjas. Turint šiais metais įrengtą veją bei laistymo sistemą, apželdinimo specialistas pataria ją laistyti galbūt ne taip gausiai, tačiau dažniau, tai yra, netgi kasnakt. Taip nuolat palaikant dirvožemio drėgmę, jauna veja gerai sudygsta ir auga.

Aukščiau pjauti. Nors galbūt daugumai trumpesnė veja atrodo gražiau, bet siekiant per karščius išsaugoti sveiką, derėtų išlaikyti ją aukštesnę. Kaip pažymi apželdinimo specialistas, aukštesnė veja kur kas geriau „pakelia“ karščius, mažėja rizika dėl jos išdegimų. Jei veja pjaunama su robotu – jį nustatyti taip, kad išlaikytas vejos aukštis siektų apie 3 – 3,5 cm, jei su vejapjove – jos rekomenduojamas aukštis turėtų būti bent 5 cm. Tiesa, T. Gurskas priduria, kad jei turite įsirengę laistymo sistemą ir galite veją palaistyti kasnakt, reguliariai ją tręšiate, tuomet galite veją pjauti ir žemiau. „Tiesiog reikia turėti minty, kad žemesnei vejai vasaros sezonu reikia ir didesnio dėmesio bei priežiūros“, – pažymi apželdinimo specialistas.

Reguliariai tręšti. Siekiant išlaikyti gražią ir sveiką veją, T. Gurskas pataria ją reguliariai tręšti, tai yra, kartą per mėnesį. Patartina rinktis specialiai vasaros sezonui skirtas trąšas vejai, praturtintas gausiu kiekiu azoto.

„Dėl azoto kiekio trąšoje veja tampa atsparesnė karščiui, taip pat mindymui, trypimui, bėgiojimui, o tai vėlgi aktualu šiam metų laikui, kai daug laiko praleidžiame lauke, galbūt vaikai ar augintiniui laksto ant jos. Ne ką mažiau svarbu ir tai, jog azotu praturtinta trąša skatina naujų ūglių susidarymą ir regeneraciją. Taigi, jeigu vejai kiek ir pakenks karščiai, trąšos pagalba greičiau ją atgaivinsite“, – sako agronomas, apželdinimo specialistas T. Gurskas. Tręšti rekomenduojama apie 2 kg arui. Trąšą reikia berti labai tolygiai išilgai ir statmenai sklypui. Jei įvyko taip, kad gausiai išbiro trąšos vienoje vietoje, kuo skubiau trąšą surinkite, susiurbkite arba paskleiskite kuo plačiau.

Apželdinimo specialistas pataria iš karto po tręšimo veją gausiai palieti, kad kuo greičiau pradėtų tirpti trąša. Jei neturite laistymo sistemos, stenkitės tręšti prieš lietų.