Norite atnaujinti moksleivio kambarį, tačiau neplanavote išlaidauti – yra keletas sprendimų kaip tik jums

Rinkitės baldus, kurie „auga“ kartu su vaiku

Vaiko kambarys, palyginti su kitais kambariais namuose, pokyčių reikalauja dažniausiai: vaikui augant atitinkamai turi keistis ir jo gyvenamoji erdvė. Tai suprasdami ir norėdami sutaupyti, tėvai mokinuko kambarį neretai apstato suaugusiesiems skirtais baldais, su mintimi, kad jis baldus „priaugs“ ir jie bus tinkami daugeliui metų į priekį. Tačiau interjero dizainerė pataria elgtis priešingai ir rinktis baldus, sukurtus specialiai vaikams, tačiau atkreipti dėmesį, kad jie būtų reguliuojamo aukščio.

„Vaikai auga greitai, tad natūralu, kad tėvai nenori kasmet pirkti naujų baldų. Todėl dažnai atsitinka taip, kad, pavyzdžiui, pirmokui nuperkamas per didelis rašomasis stalas ir per didelė kėdė. Vis dėlto ir per dideli, ir per maži baldai mokyklinio amžiaus vaikui nėra patogūs, jau nekalbant apie tai, kad netaisyklinga sėdėsena gali padaryti žalos“, – sako „Ikea“ interjero dizaino skyriaus vadovė Birutė Beniušė.

Ji primena pagrindinę ergonomiškos darbo vietos įrengimo taisyklę: sėdėti turėtume taip, kad keliai būtų sulenkti 90 laipsnių kampu, o kojos padais remtųsi į grindis. Specialistė pataria rinktis tokį rašomąjį stalą ir kėdę, kurių aukštį būtų galima reguliuoti. Tokie baldai, pasak jos, gali „augti“ kartu su vaiku.

„Specialiai vaikams sukurti ir kartu su jais „augantys“ baldai ne tik gali padėti laikysenai ir būti saugūs – tai kartu ir tvarus bei taupus sprendimas, leidžiantis sutaupyti pinigų neatnaujinant baldų kas kelerius metus. O svarbiausia – tokie baldai padės sukurti pačiam vaikui patinkančią erdvę. „Augti“ kartu su vaiku gali ne tik stalas ir kėdė, bet ir lova bei vieta daiktams laikyti. Specialiai vaikams sukurti baldai leidžia jiems pasijusti tikrais savo kambario šeimininkais, padeda vaikams tapti savarankiškais“, – sako interjero dizainerė.

Pakeiskite požiūrį „viskas iškart arba nieko“

Dažnai tėvams atrodo, kad įrengiant arba atnaujinant vaiko kambarį pakeisti reikia viską nuo viršaus iki apačios – ir viską susipirkti iškart. Tačiau tokio projekto biudžetas vienam kartui gali pasirodyti didokas ir net prislopinti entuziazmą. Interjero dizainerės teigimu, išlaidas galima paskirstyti laike net keleriems metams – vaiko kambario funkcionalumas nuo to nebūtinai nukentės, ir jis vis tiek turės viską, ko reikia.

„Daiktus vaiko kambariui reikėtų pirkti atsižvelgiant į augančio vaiko poreikius. Visiškai nebūtina pirkti visko iškart: pirmiausia galima pasirūpinti pagrindiniais dalykais, t. y. lova, kėde, rašomuoju stalu, daiktų laikymo sprendimais, o kitus daiktus nupirkti vėliau. Vaikui geriau augti erdviame, šviesiame ir tvarkingame kambaryje – juk senamadiškas, atgyvenęs kambarys nėra labiausiai įkvepianti vieta vaikui“, – sako B. Beniušė.

Pasak jos, pravartu rinktis modulinius baldus, nes prireikus juos galima papildyti naujomis dalimis, transformuoti. Pavyzdžiui, norint darbo stalą galima papildyti to paties stiliaus stalčių spintele, pridėti lentynų, praplėsti darbastalį. Prireikus daugiau vietos susidėti daiktams – spintą praplėsti galima pridedant papildomų lentynų ar spintelių.

Nepersistenkite su spalvomis

Suprantama – vaiko kambarys turi būti vaikiškas. Nereikėtų pamiršti jo atitinkamai dekoruoti, papildyti aksesuarais, nes tai padeda kurti žaismingą, gyvą erdvę, skatina kūrybiškumą ir net gali pridėti papildomo funkcionalumo. Vis dėlto, persistengti irgi nereikėtų. Jei kambarys bus pernelyg spalvingas, jis gali atrodyti perkrautas, o ir atnaujinti tokį kambarį gali būti keblu. Žvelgiant į ateitį ir turint galvoje, kad mokinukams patinka tai, kas nauja, vertėtų išbandyti kelias gudrybes, padėsiančias sukurti jaukią žaismingą erdvę, kurią būtų paprasta bet kada atnaujinti be didelių investicijų.

„Pagrindinius baldus geriau rinktis neutralių spalvų, o žaismingumui kurti galima pasitelkti tekstilę ir įvairius aksesuarus. Vaikui ypač patiktų, jei smulkūs kambario aksesuarai būtų jo mėgiamų spalvų. Užuolaidas, kilimėlį, pagalvėlių užvalkalus, įvairias dėžutės daiktams susidėti ir kitus smulkius kambario aksesuarus galima pakeisti greitai ir nebrangiai, ir kambarys atrodys visiškai kitaip. Tačiau jei sienos ir baldai margi, norint atnaujinti kambarį teks įdėti daugiau pastangų“, – patarimais dalijasi dizainerė.

Ji priduria, kad dar daugiau galimybių atveria daiktų laikymo sistemos keičiamais fasadais – tai leidžia visiškai pakeisti kambario išvaizdą, o investuoti reikėtų tik į naujos spalvos fasadus.