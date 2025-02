Amžinas klausimas: ar galima skalbti rankšluosčius kartu su drabužiais – atsakymas gali nustebinti

Ir tada kyla klausimas: „Ar rankšluosčius galima skalbti kartu su drabužiais, ar geriau juos atskirti, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas?“.

Šis klausimas rūpi daugeliui, ypač kai trūksta laiko, rašo bendrovės „Organize With Marie“ generalinė direktorė Martha Stewart.

Nors atrodo patogu viską skalbti vienu metu, prieš kraunant rankšluosčius ir drabužius į vieną skalbyklę verta apsvarstyti keletą veiksnių.

Nuo audinių savybių iki skalbimo efektyvumo.

Techniškai įmanoma skalbti rankšluosčius kartu su drabužiais, tačiau geriau juos atskirti, kad išvengtumėte pūkelių pernešimo, netolygaus dėvėjimosi ir higienos problemų, teigia M. Dreyer.

Profesionali tvarkos organizatorė Victoria Green atkreipia dėmesį, kad rankšluosčiai yra šiurkštesni, o drabužiai – minkštesni. O jei juos skalbsite kartu, drabužiai gali greičiau susidėvėti.

Rankšluosčiai, pagaminti iš sugeriančios medvilnės ar mišrių audinių, skirti drėgmei sulaikyti, o drabužiai gali būti pagaminti iš įvairių medžiagų: sintetikos, švelnių audinių ar medvilnės.

Be to, rankšluosčiai yra sunkesni, o jų pluoštai, palyginti su drabužiais, yra abrazyvesni. Skalbimas kartu gali sukelti trintį ir pažeisti lengvesnius audinius, todėl jie praranda formą ir minkštumą.

Be to, rankšluosčių nereikėtų skalbti su skalbinių kondicionieriumi, nes tai sumažina rankšluosčių sugeriamumą – pagrindinę jų funkciją.

Svoris ir pusiausvyra skalbyklėje

Jei į skalbyklę kartu įdėsite rankšluosčius ir drabužius, būgnas gali išsibalansuoti. Kadangi rankšluosčiai yra sunkūs ir tankūs, sukdamiesi jie gali pakeisti pusiausvyrą, todėl skalbiniai bus skalbiami netolygiai: arba rankšluosčiai skalbsis geriau nei drabužiai, arba atvirkščiai.

Be to, rankšluosčiai ir drabužiai džiūsta skirtingu greičiu ir skalbiami skirtingoje temperatūroje. Be to, jei juos skalbsite kartu, po gręžimo programos, drabužiai išdžius greičiau, o rankšluosčiai liks drėgni.

Šaltinis: unian.net