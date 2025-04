Magnolijų žiedų grožis – jūsų rankose: tai nieko nekainuos, o žydės ilgai ir gausiai

Magnolijos vertinamos dėl gražių žiedų – toks augalas taps bet kurio gėlyno ar sodo puošmena. Tačiau norint išlaikyti augalo sveikatą žydėjimo laikotarpiu, jį reikia tinkamai maitinti. Ir nepirkite jokių brangių specialių trąšų – viską, ko reikia, rasite savo virtuvėje.

Kuo geriausia maitinti magnoliją žydėjimo laikotarpiu

Profesionalūs sodininkai mano, kad geriausia ir veiksmingiausia magnolijų trąša bus paprastos kavos tirščiai – štai kodėl. Šiame nebrangiame produkte yra visa eilė naudingų medžiagų – azoto, kalio, fosforo ir magnio.

Šios mineralinės medžiagos atlieka pagrindinį vaidmenį ląstelių dalijimosi procese, kuris prisideda prie aktyvaus magnolijų augimo ir vystymosi.

Be to, kavos tirščiai praturtina dirvožemį ir pagerina jo struktūrą. Dėl tokio maitinimo dirvožemis taps purus, o tai palankiai veiks magnolijų šaknų sistemą. Be to, kavos atliekos skatina naudingų mikroorganizmų, padedančių augalui pasisavinti maisto medžiagas iš dirvožemio, vystymąsi.

Norėdami pamaitinti magnolijas, po kiekvienu krūmu turite tolygiai išbarstyti po puodelį kavos tirščių ir atsargiai sumaišyti juos su viršutiniu dirvožemio sluoksniu. Patręšus trąšomis, magnoliją reikia palaistyti, kad augalas greičiau įsisavintų visas maisto medžiagas.

Šaltinis: tsn.ua