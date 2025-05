Pavasarį braškes tręškite šiuo trąšų mišiniu – jos atsakingos už uogų saldumą

„Braškės gerai dera tik pirmuosius trejus-ketverius metus, atskirais atvejais – iki šešerių. Po to augalai turi būti atnaujinami, nes šaknų sistema nebeveikia kaip anksčiau“, – teigia sodininkai.

Pernelyg gausus laistymas sumažina cukraus kiekį uogose ir padidina jų rūgštingumą. Todėl dirvožemis turi būti šiek tiek drėgnas, bet ne šlapias.

Pavasarį po braškėmis reikia įmaišyti azoto trąšų, o žiedų formavimosi ir uogų augimo fazėje – kalio arba kompleksinių trąšų su mikroelementais.

Saulės spinduliai turi patekti į sklypą ne mažiau kaip aštuonias valandas per dieną, todėl braškes sodinkite saulėtoje pusėje. Be to, iškaskite tranšėjas lietaus vandeniui nutekėti, kad drėgmė nesikauptų. Ir nepamirškite purenti dirvą, kad žemė greičiau išdžiūtų.

Šaltinis: gordonua.com