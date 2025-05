Ingos šeima suskaičiavo, kada jiems atsipirko saulės elektrinė: turi vieną itin vertingą patarimą

Valstybės parama pasinaudoti nedelsę gyventojai jau skaičiuoja savo investicijų į elektros energijos gamybą grąžą, o ekspertai pažymi, kad šiandien saulės elektrinių atsiperkamumo laikotarpis yra žymiai sutrumpėjęs.

Žaliųjų energijos sprendimų bendrovės „Enefit“ privačių klientų segmento vadovas Augustas Junevičius prisimena, kad saulės energetikos eros pradžia nebuvo lengva – trūko elektrines montuoti gebančių rangovų, reikalingų leidimų gavimo procesai truko ilgai, o saulės moduliai kainavo apie 2–2,5 karto daugiau nei šiandien.

Situacija ėmė keistis valstybei pradėjus skatinti saulės elektrinių įsigijimą ir kompensuoti dalį jų kainos, o per pastaruosius 3–4 metus saulės elektrinių rinka Lietuvoje augo eksponentiškai – jei 2021 m. šalyje buvo beveik 19 tūkst. gaminančių elektros energijos vartotojų, tai pernai jų skaičius jau viršijo 120 tūkst.

A. Junevičius pažymi, kad nors subsidijos padėjo paskatinti saulės elektrinių paklausą, jos nėra vienintelė tokios plėtros priežastis – didelę įtaką darė per pastaruosius metus mažėjusios įrangos kainos, be to, technologinė pažanga padidino ir pačių elektrinių efektyvumą.

„Šiuolaikiniai moduliai gali generuoti net 15–25 proc. daugiau energijos nei prieš 5–7 metus už tą pačią arba mažesnę kainą. Tai reiškia, kad šiuo metu elektrinė gali atsipirkti ir per 3–4 metus, priklausomai nuo elektros suvartojimo įpročių ir gautos paramos. Prieš 5–7 metus šis laikotarpis galėjo būti ir dvigubai ilgesnis“, – sako jis.

Saulėtais laikotarpiais – nemokama energija

Tuo metu maždaug prieš ketverius metus nuosavas saulės elektrines įsirengti nusprendę gyventojai šiandien jau džiaugiasi atsipirkusiomis investicijomis ir nemokama elektros energija saulėtais laikotarpiais.

2021 m. pavasarį 5,5 kW galios saulės elektrinę ant kotedžo stogo įsirengusios vilnietės Ingos šeima skaičiuoja, kad per ketverius metus už elektros energiją būtų sumokėjusi daugiau nei kainavo įsigyti elektrinę, įskaitant ir kaštus, patirtus už suvartotą iš pasaugojimo ar trūkstamą elektros energiją.

„Nuo tada, kai elektrinė pradėjo veikti, bendra sąskaitų už elektrą suma siekia 774 eurus. Jei už tą patį suvartotos energijos kiekį būtume mokėję pagal tam tikrais mėnesiais buvusias kainas biržoje, tai suma siektų jau 3440 eurų. Už elektrinę mokėjome 2600 eurų, tad mūsų investicija jau atsipirko 103 proc., o saulėtais laikotarpiais galime džiaugtis nemokama elektros energija“, – suskaičiavo vilnietė.

Pasak jos, po to, kai saulės elektrinė atsiperka, finansinė nauda tampa dar akivaizdesnė: „Po elektrinės atsipirkimo mūsų šeimos išlaidos už elektrą sumažėjo net 400 procentų. Vidutiniškai per mėnesį suvartojame apie 350 kWh elektros energijos, už kurią dabar mokame vos 19 eurų. Jei elektrinės neturėtume, už tokį patį kiekį pagal dabartines kainas mokėtume apie 76 eurus per mėnesį. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį sutaupome apie 57 eurus, o per metus – beveik 700 eurų.“

Inga prisimena, kad tuo metu, kai šeima apsisprendė įsirengti saulės elektrinę, daugelis vis dar abejojo dėl šios technologijos. Vis dėlto sprendimas nebuvo sunkus.

„Tiesiog kalbėjome su vyru apie saulės elektrines, nieko rimtai nesvarstydami, ir jis paklausė, per kiek laiko jos atsiperka. Atsakiau, kad gali būti nuo 4 iki 6 metų. Vienintelė jo reakcija buvo: tai jokio skirtumo kiek tiksliai metų – 4 ar 6, esmė – atsipirks“, – prisimena pašnekovė.

Šeimos patirtis parodė, kad elektrinės atsiperkamumui prireikė būtent ketverių metų. Inga akcentuoja, kad tai lėmė ir karo Ukrainoje pradžioje labai išaugusios elektros kainos biržoje, ir geros „pasaugojimo“ paslaugos sąlygos, kuriomis galėjo naudotis.

Reikia įvertinti ateities poreikius

Nors šiltuoju metų laiku saulės elektrinė visiškai užtikrina Ingos šeimos elektros energijos poreikius, o gaunamose sąskaitose įrašyta mokėtina suma būna lygi apvaliam nuliui, moteris pasakoja, kad jau galvoja apie savo infrastruktūros plėtrą ir dairosi vietos, kur galėtų įsirengti daugiau saulės modulių, kadangi planuoja įsigyti elektromobilį.

Be to, pradėtos teikti valstybės subsidijos energijos kaupikliams vilioja įsigyti ir šį įrenginį.

„1000 eurų investuoti į ateitį – tikrai ne bėda. Juolab, kad ateis diena, kai atsisveikinsime su „pasaugojimo“ mokesčiu ir galėsime dalyvauti elektros biržoje. Ateitis intriguoja ir vilioja. Su vyru vis pasikalbame, kad praplėtę saulės elektrinę, įsirengę kaupiklį ir elektromobilio įkrovimo stotelę, būtume pasirūpinę savo ateitimi ir ramūs dėl sumanaus elektros vartojimo ir racionalaus išlaidų valdymo“, – planuoja Inga.

A. Junevičius taip pat pažymi, kad pirmieji saulės elektrinių savininkai neretai neįvertindavo savo ateities elektros energijos poreikių, o tai po kelių metų priversdavo galvoti apie naujas investicijas: „Todėl nusprendus įsirengti saulės elektrinę reikėtų gerai įvertinti galios poreikį – galbūt ilgainiui bus nuspręsta įsigyti šilumos siurblį ar elektromobilį. Jei ateityje planuojama investuoti į energijos kaupimo sprendimus, iš karto verta įsirengti ir hibridinį elektrinės inverterį.“.

Solidžią saulės energijos gamybos namuose patirtį jau sukaupusi Inga taip pat sako, kad, jei leidžia galimybės, geriau iš karto rinktis didesnės galios įrenginį, nes vėliau galios praplėtimas pareikalaus papildomų finansinių ir laiko resursų.

Ji pažymi, kad pasirinkti geriausią sprendimą gali padėti elektros energijos tiekėjas, kurio specialistai suteiks informacijos apie saulės elektrinių modelius, jų elektros energijos gamybos pajėgumus, paskaičiuos, kokios galios įrenginio reikėtų.

„Lyginti skirtingus įrenginius vien pagal kainą nėra prasminga – reikia atsižvelgti ir į jų parametrus bei kitas vertes, pavyzdžiui, garantijas ar tiekėjo siūlomas priežiūros sąlygas per visą elektrinės eksploatavimo laikotarpį, kuris truks bent 20 metų. Bet iš esmės šiuo metu siūlomi pažangūs įrenginiai, kurie yra žymiai efektyvesni nei tie, kurie buvo prieš ketverius metus. Todėl saulės elektrinės dabar yra daug naudingesnės ir turintiems mažus stogus“, – sako moteris.