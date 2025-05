Projekto tikslas – naikinti invazines rūšis, stabdyti jų plitimą, užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą ir gerinti aplinkos kokybę. Bendra projekto finansavimo suma – 6 mln. eurų. Projektas bus vykdomas visoje Lietuvos teritorijoje.

Nors kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2025 m. IV ketvirtį, kviečiame visus norinčius dalyvauti šiame projekte pradėti ruoštis jau dabar, kad suspėtumėte paraiškos teikimui reikalingus dokumentus parengti laiku.

Atkreipiame dėmesį, kad veiksmų planus gali rengti tiek pats pareiškėjas, tiek pasitelktas specialistas.

Finansavimo sąlygose numatyta, kad naikinimo priemonės turės būti vykdomos 4 metus iš eilės, o penktaisiais metais vykdoma stebėsena ir, jei būtina, palaikomieji darbai, numatyti veiksmų plane.

Atkreipiame dėmesį, kad naikinamos invazinės rūšies radavietė turi būti įtraukta į Biologinės įvairovės informacinės sistemos Invazinių rūšių modulį INVA . Be to, turi būti naikinama visa invazinės rūšies radavietė arba jos dalis, jei užtikrinamas šios dalies izoliavimas nuo visos radavietės (pvz., vandens telkiniu). Mokėjimo prašymai bus tenkinami tik gavus eksperto išvadą apie tinkamai per laikotarpį įgyvendintą veiksmų planą.