Suskubkite: vienas lankomiausių apžvalgos bokštų Lietuvoje netrukus bus mokamas

Apie planuojamą mokestį (1,20 Eur) už bokšto lankymą ir jo reikšmę parko priežiūrai kalbamės su Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Viešųjų ryšių specialiste Aušrine Šėmiene.

– Kokia šiuo metu yra apžvalgos bokšto lankymo tvarka dėl apmokėjimo?

– Dabar Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto lankymas yra nemokamas.

Visų Lietuvos regioninių ir nacionalinių parkų lankytojus kviečiame įsigyti savanorišką parko lankytojo bilietą. Už surinktas lėšas prižiūrime, remontuojame parkų lankytojams skirtą infrastruktūrą, prižiūrime saugomas vertybes.

2024 m. Krekenavos regioninis parkas už lankytojų bilietus gavo 1491 eurą ir už juos atnaujino Pojūčių tako pažinimo objektus „Pajusk vėją“ ir „Muzikuoklį“. Šiemet ketina remontuoti kitus susidėvėjusius šio tako objektus, priklausomai nuo lėšų sumos, kuri bus surinkta.

Didžiausias pernykštis laimėjimas – Sabalunkų poilsiavietės Gražutės regioniniame parke, kuri yra vienintelė Lietuvoje pritaikyta žmonėms su negalia, atnaujinimas. Tai kainavo 6000 eurų, jie gauti už lankytojų bilietus.

– Kada planuojama įvesti mokestį už apžvalgos bokšto lankymą? Ar yra numatyta konkreti data ar laikotarpis?

– Mokestis bus įvestas, kai Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba patvirtins įkainį. Manome, kad šis procesas ilgai neužtruks.

– Kodėl buvo priimtas sprendimas įvesti mokestį būtent dabar? Ar tam įtakos turėjo padidėjusios priežiūros išlaidos, lankytojų srautai ar kiti veiksniai?

– Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas pastatytas 2014 m. Tad jam jau 11 metų. Kasmet jį aplanko keliasdešimt tūkstančių žmonių. Metalo konstrukcijos, iš kurių jis padarytas, kaip ir visa kita, dėvisi, sensta. Sulig kiekvienais metais bokštą prižiūrėti vis sunkiau ir brangiau, vertinant didėjančias priežiūros bei remonto darbų apimtis ir labai išaugusias paslaugų kainas. O lankytojų saugumas – nediskutuotinas mūsų prioritetas.

– Ar buvo svarstytos kitos galimybės finansuoti bokšto priežiūrą ir Aukštaitijos saugomų teritorijų veiklą, be tiesioginio mokesčio lankytojams?

– Saugomų teritorijų sistemos svarbiausi prioritetai – biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gamtotvarka, siekiant palaikyti gerą buveinių būklę ir, esant reikalui, sudaryti sąlygas atsikurti pažeistoms buveinėms ar teritorijoms. Šiems darbams nukreipiamos didžiausios Lietuvos biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšos. Tad tinkamą rekreacinės ir pažinimui skirtos infrastruktūros būklę tikimės palaikyti nemaža gaunamų pajamų dalimi.

– Kaip bus renkamas mokestis? Ar bus galimybė atsiskaityti grynaisiais pinigais, banko kortele ar kitais būdais? Ar bus galima įsigyti bilietus iš anksto internetu?

– Lengviausia įsigyti apžvalgos bokšto lankytojo bilietą banko kortele – prie bokšto bus įrengtas specialus kortelių skaitytuvas. Tie, kas norės atsiskaityti grynaisiais pinigais, tai galės padaryti užsukę į šalia bokšto esantį lankytojų centrą.

Kviečiame apžiūrėti jame įrengtą ekspoziciją ir sužinoti apie svarbiausias parko vertybes – kodėl šioje teritorijoje buvo įsteigtas regioninis parkas, kas čia yra svarbaus mums, kodėl tai turime išsaugoti mūsų vaikams bei vaikaičiams ir kodėl bokštas pastatytas taip, kad iš jo visų pirma būtų galima apžvelgti Nevėžio slėnį su senvagių labirintais.

– Ar bus taikomos kokios nors lengvatos ar nuolaidos tam tikroms lankytojų grupėms (pvz., vaikams, senjorams, neįgaliesiems, vietos gyventojams)? Jei taip, kokios?

– Ne. Nuolaidos nenumatytos. Planuojama apžvalgos bokšto lankytojo bilieto kaina yra 1,20 Eur.

– Yra numatytas ir operatoriaus mokestis. Kokias konkrečiai funkcijas jis atliks?

– Operatoriaus mokestis yra 0,20 Eur. Jis skirtas kortelių skaitytuvą aptarnaujančiai įmonei. Lankytojų centro darbo metu lankytojai galės atsiskaityti tiek grynaisiais, tiek ir banko kortele lankytojų centre. Atsiskaitant lankytojų centre, bilietas kainuos 1,00 Eur.

– Kokie konkrečiai priežiūros darbai bus vykdomi už surinktas lėšas, susiję su apžvalgos bokštu? Ar planuojami kokie nors atnaujinimo ar remonto darbai artimiausiu metu?

– Kiekvieną mėnesį vykdoma apžvalgos bokšto būklės stebėsena. Paskutinį kartą šio statinio techninės priežiūros darbai buvo vykdomi gegužės 5 dieną. Kartą per metus išsamiai tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, apžiūrimi lynai ir jų mazgai, kontroliuojamas bokšto vertikalumas ir patempiami lynai iki projekte nurodytos jėgos bei atnaujinama metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos. Esant reikalui, atliekami būtinieji remonto darbai. Taip pat bokštas apdraudžiamas.

– Kokia kita būtina Aukštaitijos saugomų teritorijų veikla bus finansuojama iš šių lėšų? Gal galite pateikti konkrečių pavyzdžių?

– Visų pirma, gaunamos pajamos bus skiriamos prižiūrėti Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštą. Jeigu lėšų bus surinkta daugiau, nei jų reikia bokštui prižiūrėti, likutį panaudosime saugomų teritorijų turimai infrastruktūrai tvarkyti ir ją atnaujinti, nes dyla ne tik bokštas, bet ir visi kiti įrenginiai – informacinės sistemos, pažintinių takų infrastruktūra, smulkieji elementai – suoliukai, turėklai, apsauginiai atitvarai ir kt. Deja, bet juos kartais suniokoja ir lankytojai.

– Kaip šis mokestis prisidės prie bendro Aukštaitijos saugomų teritorijų išsaugojimo ir lankytojų patirties gerinimo?

– Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas yra 30 m aukščio. Jis stovi atviroje vietoje ant Nevėžio skardžio ir yra visus metus veikiamas orų. Suprantama, kad jis rūdija, atsipalaiduoja atotampos. Pabrėžiame, kad mums svarbu užtikrinti galimybę žmonėms apžvelgti saugomą teritoriją iš 30 m aukščio ir užtikrinti, jog kopdami į bokštą jie būtų saugūs.

Taip pat mums labai svarbu, kad žmonės pažintų saugomas teritorijas ir rūpintųsi jomis. Iš Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšto 10 km spinduliu atsiverianti apylinkių panorama – vienas iš būdų pažinti gamtą, suvokti nepakartojamą kraštovaizdžio unikalumą ir jo grožį. Trokštame ir toliau parko lankytojams suteikti galimybę gėrėtis viena gražiausių saugomų teritorijų Lietuvoje – Nevėžio slėniu ir Vidurio Lietuvos lygumų kraštovaizdžiu.

– Ar planuojama ateityje įvesti ar keisti mokestį ir už kitų Krekenavos regioninio parko objektų lankymą?

– Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijai priklauso ir daugiau mokamų objektų – Medžių lajų takas, Radvilų rūmų liekanų ekspozicija Dubingių piliavietėje, regioninių parkų lankytojų centrų ekspozicijos. Artimiausiu metu apmokestinti kitų objektų neplanuojame.

– Kiek lankytojų vidutiniškai per metus apsilanko prie Krekenavos apžvalgos bokšto?

– Vidutiniškai per metus į bokštą užkopia keliasdešimt tūkstančių žmonių. Pernai sulaukėme 48 178 lankytojų. Tikimės, kad Krekenavos regioninio parko svečiai supras mus ir prisidės prie saugomų teritorijų infrastruktūros puoselėjimo bei saugojimo.

Kviečiame Krekenavos regioninio parko svečius apsilankyti vos prieš pusantro mėnesio mūsų atidarytame Patarlių take bei Nevėžio upės slėnio pažintiniame take ir visų labai mėgstamame Pojūčių take.

Mus supančią aplinką galime padaryti gražesnę, jaukesnę ir saugesnę tik visi kartu, bendromis jėgomis.