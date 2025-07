Trys svarbiausi dalykai renkantis kondicionierių namams: neapsigaukite su kitomis vilionėmis

Kaip išsirinkti ir naudoti efektyviai?

Renkantis kondicionierių, svarbiausia atsižvelgti į patalpos dydį, šilumos izoliaciją ir paskirtį. „Populiariausias pasirinkimas šiuo metu – sieninio tipo įrenginiai, kurie tinka tiek butams, tiek biurams ar namams. Taip pat verta įvertinti įrenginio energinį efektyvumą bei gamintojų siūlomas papildomas funkcijas“, – sako oro kondicionieriais prekiaujančios parduotuvės „KOMFO – komforto sprendimai namams“ vadovas Saulius Naujokas.

Nors daugelis baiminasi didelių elektros sąnaudų, modernūs kondicionieriai yra ekonomiški. Dažnai jų elektros sąnaudos neviršija 1,5 kW net piko metu. Viena dažniausiai pasitaikančių klaidų – naudoti kondicionierių tik epizodiškai, užuot leidus jam palaikyti pastovią patalpos temperatūrą. S. Naujokas taip pat atkreipia dėmesį, kad 3,5 kW šaldymo galios įrenginys nereiškia, jog tiek elektros jis ir sunaudos – vidutinės tokio įrenginio elektros sąnaudos vėsinimo režimu, jau atvėsintoje patalpoje, įprastai neviršija 300–500 W per valandą.

„Efektyviam ir saugiam naudojimui svarbu nustatyti temperatūrą 22–24 laipsnių ribose ir vengti staigių temperatūros pokyčių. Kondicionieriaus nereikėtų dažnai išjunginėti – efektyviau palaikyti pastovią temperatūrą. Šiuolaikiniai kondicionieriai pasižymi privalumais, tokiais kaip tylus veikimas, ekonomiškumas ir išmaniosios funkcijos, pavyzdžiui, „Wi-Fi“ valdymas. Tarp lietuvių populiarėja ir bevėją funkciją turinčios kondicionavimo sistemos“, – papildo pašnekovas.

Mitai ir tinkama priežiūra

Dažnai klaidingai manoma, kad kondicionieriai kenkia sveikatai. Anot S. Naujoko, tinkamai prižiūrimi kondicionieriai ne tik nėra kenksmingi, bet ir padeda pagerinti oro kokybę – namuose filtruoja dulkes, žiedadulkes ir bakterijas. Problemos atsiranda tik tuo atveju, jei įrenginys yra nevalomas arba naudojamas netinkamai.

„Naudojant kondicionierių, svarbu nukreipti oro srautą ne tiesiai į žmones, be to, reguliariai valyti filtrus. Įrenginio vidinio bloko filtrus reikėtų valyti bent 2–3 kartus per metus, o profesionalią priežiūrą atlikti kartą per metus. Tokia priežiūra užtikrina įrenginio ilgaamžiškumą ir efektyvumą, taip pat padeda išvengti nemalonių kvapų ir bakterijų kaupimosi“, – sako S. Naujokas.

Montavimas ir finansavimo galimybės

Manantiems, kad sugebėtų kondicionierių namuose sumontuoti patys, S. Naujokas pataria verčiau kreiptis į patyrusius ir kvalifikuotus specialistus: „Be specialių įrankių, žinių ir patirties kokybiškai to padaryti nepavyks. Neteisingas montavimas gali lemti netinkamą veikimą ar garantijos praradimą. Todėl montuoti šiuos įrenginius patiems nerekomenduojama.“

Standartinis sieninio oro kondicionieriaus įrengimas kartu su medžiagomis kainuoja nuo 350 eurų, o pats kondicionierius, pavyzdžiui, 50 kv. metrų būstui gali kainuoti nuo 1000 eurų, todėl vis daugiau lietuvių renkasi kondicionierius įsigyti lizingu arba pasinaudoję vartojimo paskola.

„Inbank“ pardavimų grupės vadovas Donatas Mickus patvirtina, kad šiomis paslaugomis žmonės linkę naudotis, ypač įsigydami brangesnius kondicionierių modelius: „Pirkimų pikas pastebimas gegužės–rugpjūčio mėnesiais. Dažniausiai kondicionierius lizingu įsigyja 35–45 metų amžiaus vyrai iš didmiesčių, tačiau vasarą auga paklausa ir regionuose – sodybose, individualiuose namuose.“

Banko paskolos produkto pardavimų vadovė Kamilė Dijokaitė pažymi, kad vartojimo paskola suteikia laisvę pirkinius planuoti neprisirišus prie konkrečios parduotuvės: „Galima pirkinius įsigyti iš keleto parduotuvių ar net atsisiųsti iš užsienio. Taip pat finansuoti ir įrengimo, montavimo darbus, tai ypač aktualu perkant oro kondicionierių, kai pats įrenginys yra tik dalis išlaidų, o kainuoja ir jo sumontavimas.“

Skatina nelaukti akcijų

Pasak D. Mickaus, įsigijus kondicionierių lizingu ir jam sugedus, nereikėtų išsigąsti – jei gedimas garantinis, pardavėjas pats užsiima remontu ar keitimu. Taip pat svarstantiems pasinaudoti šia finansine galimybe, svarbu žinoti, kad persigalvojus lizingo sutarties galima atsisakyti per 14 dienų be jokių papildomų mokesčių.

„Pagrindinis dalykas, kurį patarčiau žmonėms – planuoti savo pirkinius ir išlaidas iš anksto, atidžiai pasverti savo galimybes išmokėti vartojimo paskolą ar lizingą, kad tai netaptų našta“, – pataria K. Dijokaitė.

S. Naujokas patikina, kad kokybiškas kondicionierius gali užtikrinti komfortą visus metus – tiek karštą vasarą, tiek šaltą žiemą. Nors galima palaukti ir akcijų, sezono metu dažnai pasitaiko tiekimo vėlavimų ir sumažėja modelių pasirinkimas, todėl investuoti į kondicionierių anksčiau neretai būna ir protingiau, ir patogiau.