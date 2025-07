Pasidalijo slaptu receptu orchidėjoms: žydės gausiai ir ypač dažnai

Orchidėjos gali žydėti ne vieną kartą per metus, o reguliariai – jei jas tinkamai prižiūrėsite ir tręšite natūraliomis trąšomis. Vienas iš paprasčiausių ir prieinamiausių būdų – naudoti bananų žieves, rašo „Express“.

Orchidėjos dažnai nežydi dėl maistinių medžiagų, ypač kalio, trūkumo. Šis elementas yra būtinas stiprių šaknų, stiebų ir pumpurų formavimuisi, taip pat padidina augalo atsparumą ligoms.

Pasak sodininkės Olivijos, būtent bananų žievelės gali tapti puikiu natūraliu trąšų šaltiniu.

Ji dalijasi asmenine patirtimi: anksčiau jos orchidėjos žydėdavo retai – daugiausia vieną ar du kartus per metus. Tačiau po to, kai pradėjau naudoti džiovintas bananų žieves kaip trąšas, augalai pradėjo žydėti stabiliai keletą kartų per metus.

Kaip tręšti orchidėją – receptas

Norint paruošti trąšas, pakanka surinkti bananų žieves, leisti joms visiškai išdžiūti (iki trapios būklės), o tada susmulkinti iki trupinių – rankomis arba naudojant blenderį. Gautus miltelius reikia išbarstyti ant dirvos paviršiaus vazonėlyje. Žievės palaipsniui irs ir prisotins augalą naudingomis medžiagomis.

Tokiu būdu orchidėjas reikia tręšti ne dažniau kaip 2–3 kartus per metus, kad nepadarytumėte žalos. Geriausia tai daryti vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje – šiuo laikotarpiu orchidėjos kaupia jėgas ir stiprina šaknis prieš žiemos ramybės laikotarpį. Pavasarį gausite gausesnį ir ryškesnį žydėjimą.

Pasak Olivijos, bananų žievelės yra paprastas ir saugus būdas, padedantis orchidėjoms augti sveikoms ir žydėti daug dažniau.

