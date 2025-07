Vilniaus kolegijos dovana sostinei – žydinčios širdys Neries krantinėje

Žvėryne, šalia Vilniaus kolegijos (VIKO) pastato, pamažu pradeda žydėti didelės, širdies formos gėlių kompozicijos. Apsodintos mėlynomis katžolėmis, jos kviečia stabtelėti – pasivaikščioti, nusifotografuoti ar tiesiog pasimėgauti trumpa romantiška akimirka vasaros mieste.

„Sumanymas prisidėti prie sostinės erdvių gražinimo brendo jau seniai. O postūmį idėjoms virsti konkrečiu projektu suteikė žinia, kad Vilnius 2025 m. taps Europos žaliąja sostine bei artėjantis kolegijos 25-metis“, – pasakoja VIKO direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir plėtrai Andriejus Sadauskis.

Žvėryno rajono seniūnė Saulė Kazlauskienė sako ypatingai besidžiaugianti šia kolegijos iniciatyva:

„Žalias miestas – gyvas miestas. Aplinkos žalinimu ir tvaresne ateitimi rūpinasi ne tik gyventojai, bet ir verslai bei institucijos. Kai patys kuriame savo žalią miestą ir rajoną, jis tampa ne tik gražesnis ir artimesnis širdžiai, bet ir bendra atsakomybė ir dovana ateities kartoms.“

Kadangi kolegija įsikūrusi Studentų gatvėje, bendruomenė vis pasvarstydavo, kaip galėtų prisidėti prie aplinkos gražinimo. Keletas susitikimų, diskusijų su Žvėryno seniūne bei Vilniaus miesto savivaldybės Miesto aplinkos skyriumi metu ir buvo išdiskutuota idėja krantinėje įrengti simbolines širdis – gėlynus, kurie augtų, žydėtų ir džiugintų praeivius visą šiltąjį sezoną. Ilgainiui krantinėje turėtų sužydėti daugiau daugiamečių gėlių.

Projektą įgyvendino VIKO FLORA komanda, vadovaujama kraštovaizdžio dizainerio Tomo Čižoko.

Pasak jo, širdžių forma ir gėlynų spalvos pasirinkta neatsitiktinai – mėlyna ir žalia atkartoja kolegijos logotipo spalvas. O širdžių idėja simbolizuoja kolegijos bendruomenės santykį su miestu. Juk net pavadinime yra Vilniaus vardas!

„Sodinome katžoles, nes jos yra daugiametės gėlės, atsparios sausroms, neįnoringos dirvožemiui, o žydi gražiais mėlynais žiedais. Kadangi norėjome dinamiško vaizdo, dvi širdys pražydo šviesesnių, dvi – tamsesnių atspalvių žiedais“, – apie apgalvotas detales pasakoja jis.

Gėlynų įrengimas buvo irgi preciziškai suplanuotas: tiksliai apskaičiuotos širdžių formos, tuomet pašalinta velėna, paruoštas gruntas, įterptas natūralus trąšų produktas – frasas (ekologiška trąša iš svirplių). Mineralinių trąšų atsisakyta – viskas atlikta vadovaujantis gamtai draugiškais principais.

„Didžiausias iššūkis buvo permainingi orai ir gana nepatogus darbas šlaite. Tačiau kai labai nori – viskas įmanoma. Mes nuoširdžiai norėjome padovanoti miestui žydinčius gėlynus – ir tai padarėme“, – sako dizaineris.

Katžolės Neries krantinėje žydės du kartus per vasarą – pirmą kartą birželio–liepos mėnesiais, vėliau, nukirpus nužydėjusius žiedus – rugpjūtį. Mėlynų žiedų širdys džiugins vilniečius visą šiltąjį sezoną. Be to, šios daugiametės gėlės bus prižiūrimos kolegijos komandos – tai ilgalaikė dovana miestui.

„Norėjome, kad širdys derėtų su natūraliomis pievų gėlėmis, augančiomis kitose Neries pakrantės vietose. Todėl siekėme, kad šis krantinės ruožas taptų vientisa miesto žaliojo audinio dalimi“, – apie vizualinį sprendimą pasakoja T. Čižokas.

„Tai ne tik mūsų specialistų kompetencijų parodymas, bet ir socialinės atsakomybės išraiška. Viliamės, kad ši idėja įkvėps ir kitas organizacijas rūpintis miesto aplinka“, – tikisi A. Sadauskis.