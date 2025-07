Internetu užsisakė citrinmedį – gavo pavojingą bakteriją: lietuvius įspėja apie grėsmes

Apie tai, ką svarbu žinoti pirkėjams perkant augalus internetu komentuoja Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) direktorius Jurij Kornijenko.

Egzotiniai augalai – ne tik hobis, bet ir atsakomybė

Ekspertai pastebi, kad egzotinių augalų populiarumas Lietuvoje smarkiai išaugo – tai tapo ne tik interjero detale, bet ir žmonių laisvalaikio leidimo būdu.

„Ši tendencija buvo pastebima pandemijos metu, kai žmonės daugiau laiko praleido namuose ir ieškojo būdų juos pagyvinti – augalai tapo ne tik dekoro dalimi, bet ir hobiu“, – teigia J. Kornijenko.

Elektroninėje erdvėje dažiausiai perkama – daržovių sėklos, prieskoninės žolelės, gėlės balkonams, o tarp išskirtinių augalų – alyvmedžiai, laurai, kaktusai ir net palmės. Tai rodo augantį susidomėjimą retesnėmis rūšimis. Tačiau norint įsigyti tokius augalus, būtina laikytis griežtų fitosanitarinių reikalavimų.

Užsakomi augalai iš Kinijos, Azijos bei JAV

Nors daugiausia augalų į Lietuvą atkeliauja iš Europos Sąjungos šalių – ypač Lenkijos, Vokietijos ir Nyderlandų, vis dažniau jie užsakomi ir iš trečiųjų šalių – daugiausia iš Kinijos, kitų Azijos valstybių bei JAV.

„Augalų ar sėklų pirkimas internetu iš trečiųjų šalių – tokių kaip Azijos, Pietų ar Šiaurės Amerikos valstybių – gali kelti rimtą pavojų Lietuvos augalų sveikatai ir aplinkai“, – pabrėžia Augalininkystės tarnybos vadovas. – Pasitaiko atvejų, kai gyventojai užsisakinėja sėklas ar kitas prekes internetu, tačiau prie užsakymo, papildomai, kaip dovana, pridedamas ir vienas kitas pakelis sėklų. Šios sėklos taip pat dažnu atveju nėra deklaruojamos siuntos dokumentuose.

Tokios sėklos kelia didžiausią riziką, kadangi jų kilmė nėra žinoma, kaip ir atitiktis ES augalų sveikatos reikalavimams“.

Svarbiausia tai, jog gavus tokią „dovaną“ nėra garantijos, jog gavote ne genetiškai modifikuotą sėklą (GMO), kurios naudojimas daugelyje ES šalių yra ribojamas. Tokiais atvejais, Augalininkystės tarnyba ragina nesėti tokių sėklų, o esant galimybei jas sunaikinti.

Tokios rekomendacijos yra pagrįstos tuo, kad be reikiamų dokumentų siunčiami augalai ar neaiškios kilmės sėklos gali atvežti pavojingus kenkėjus. Dažniausiai į ES atgabenami kenkėjai yra tripsai, skydamariai, nematodai, įvairūs augalų virusai ar net labai pavojinga bakterija Xylella fastidiosa, kuri naikina daugiau nei 300 augalų rūšių. Tokie kenkėjai dažnai būna nematomi plika akimi, o jų židinių suvaldymas reikalauja daug laiko ir lėšų.

Ką privalu žinoti pirkėjui?

Norint išvengti nemalonumų, būtina žinoti, kokie dokumentai reikalingi.

„Nors teoriškai augalą galima įsigyti internetu iš bet kurios šalies, praktikoje toks pirkimas turi atitikti griežtus augalų sveikatos, kilmės ir kokybės reikalavimus“, – sako J. Kornijenko.

Svarbu žinoti, jog siunčiantis augalus iš ES, privalomas augalo pasas. Jei augalas atkeliauja iš trečiosios šalies – reikalingas fitosanitarinis sertifikatas ir kiti standartiniai importo dokumentai. Be šių dokumentų siunta gali būti grąžinama į šalį siuntėją arba sunaikinta.

Taip pat svarbu atidžiai vertinti pardavėją. Reikėtų tikrinti, ar pateikiami įmonės rekvizitai, ar yra galimybė susisiekti su augalų pardavėju ir pasiteirauti, ar jis gali užtikrinti parduodamų augalų atitiktį nustatytiems reikalavimams, ar galima rasti atsiliepimų įvairiuose forumuose apie jo el. prekybos platformą, galų gale ar yra galimybė grąžinti augalą, neatitikusį lūkesčių. Rekomenduojama naudotis tik legaliai veikiančiomis platformomis ar specializuotomis parduotuvėmis bei prašyti pateikti augalų sveikatą ir kokybę patvirtinančius dokumentus.

Internetu užsakytų augalų ar sėklų galite ir negauti

Užsisakius augalą ar sėklas be reikiamų dokumentų, galima prarasti ne tik sumokėtus pinigus, tačiau ir pati siunta gali būti grąžinta siuntėjui. Jei augalas ar sėklos atkeliauja iš ne ES šalies be fitosanitarinio sertifikato, siunta yra sulaikoma, o siuntos gavėjui nepateikus reikalingų dokumentų, siunta grąžinama arba sunaikinama, priklausomai nuo siuntos gavėjo pasirinkimo. Tokia pati procedūra taikoma, jei siunta atvyksta iš ES šalies be privalomo augalo paso, ji taip pat gali būti grąžinta pardavėjui ar sunaikinta.

„Tokie atvejai tikrai pasitaiko – tai nėra pavienė problema perkant augalus ar ypač sėklas internetu, – atkreipia dėmesį J. Kornijenko. – Gavus pažeistą ar ligos požymių turintį augalą, rekomenduojama kreiptis į pardavėją, o kilus įtarimui dėl karantininio kenkėjo – į Augalininkystės tarnybą“.

Patarimai augalų ir sėklų pirkėjams:

Rinkitės tik oficialius ir patikimus pardavėjus – ypač jei perkate iš trečiųjų šalių platformų. Prieš pirkdami įsitikinkite, ar konkretų augalą leidžiama įvežti (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 VII priedas). Reikalaukite augalo paso (įsigydami augalus iš ES portalų) arba fitosanitarinio sertifikato (jei augalai įsigyjami už ES ribų).

Svarbu, jog pardavėjas šiuos dokumentus išsiųstų kartu su siunta. Pirkdami egzotinius augalus – būkite ypač atidūs, nes jie dažnai gali būti ligų ir kenkėjų nešiotojai. Jei kyla klausimų ar abejojate, kreipkitės į Augalininkystės tarnybą (https://vatzum.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/kontaktai/) – specialistai padės išvengti problemų.

Lietuvos Respublikos muitinės departamento prie Finansų ministerijos oficialioje svetainėje ( https://lrmuitine.lt/web/guest/titulinis ) galima rasti atskirą skiltį „E-prekyba“, kurioje galima rasti daugiau informacijos apie internetinę prekybą verslui ir privatiems asmenims.

Šis straipsnis parengtas bendradarbiaujant su Europos Komisija.