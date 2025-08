Šalia Baltųjų rūmų išrautas legendinis rožynas: toks D. Trumpo sprendimas – ant skandalo ribos

Paaiškėjo, kad vykdant įvairias Baltųjų rūmų renovacijos iniciatyvas, kurioms vadovauja prezidentas Donaldas Trumpas, Rožių sodo centrinė dalis, anksčiau buvusi padengta žole, dabar pakeista akmens plytelėmis.

Prezidentas teigė, kad žolė trukdo moterims avėti aukštakulnius.

„Žinote, mes naudojame [Rožių sodą – aut.] spaudos konferencijoms ir per kiekvieną renginį, kuris vyksta, jis būna šlapias, o moterims su aukštakulniais to tiesiog per daug“, – sakė D. Trumpas „Fox News“ laidos vedėjai Laurai Ingraham per kovo mėnesį vykusią ekskursiją po Baltuosius rūmus.

Taigi kas pakeis žolę? „Puošnus akmuo“, – pridūrė jis.

Interviu metu D. trumpas tikino, kad rožės lieka.

Rugpjūčio 1 d., prižiūrint Nacionalinio parko tarnybai, renovacija buvo baigta ir atidengta – vis galėjo išvysti, kaip pasikeitė garsus Rožių sodas.

Netrukus po to internete ėmė plisti sodo nuotraukos prieš ir po renovacijos, pasipylė aibė kritikos žinučių.

Žmonės negalėjo patikėti tuo, kaip jis buvo pakeistas.

„Viskas, prie ko prisiliečia Trumpas, žūva. Pažiūrėkite, kaip Trumpas sugadino Baltųjų rūmų Rožių sodą. Prieš ir po nuotraukos jo projekto, kuris dabar beveik baigtas – istorinė erdvė užbetonuota“, – rašė vienas asmuo.

Jam antrino ir kitas: „Elegancija pavirto į kiemo kepsninės terasą.“

Dar vienas pridūrė: „Dabar lengviau rengti prekybos renginius su Trumpo atributika.“

„Tai atrodo kaip terasa prie baseino senų daugiabučių kieme. Kodėl mes tikimės iš Trumpo ko nors, kas nebūtų visiškai blogo skonio? Geros naujienos – betono laužtuvas leidžia viską labai lengvai pašalinti“, – rašė nuotraukomis besidalijantis asmuo.

„Manau, kad kitas demokratas, kandidatuojantis į prezidentus, galėtų laimėti vien pažadėjęs, kad Rožių sodas bus atkurtas“, – ironijos neslėpė komentatorius.