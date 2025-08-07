Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
BūstasPasidaryk pats

Šis takas Druskininkuose – nepaprastas: kiekvienas žingsnis stiprina sveikatą

2025 m. rugpjūčio 7 d. 11:07
Lrytas.lt
Atsipalaidavimo zonos erdvė suprojektuota natūralioje gamtinėje aplinkoje, sukuriančioje terapinę vertę.
Daugiau nuotraukų (6)
Tai pasyvaus poilsio erdvė, susidedanti iš: Refleksoterapinio tako, Akmenų sodo ir žaliosios erdvės su gultais poilsiui po pėdų masažo procedūros. Šalia – biuvetė, kurioje galima atsigerti vandens iš gamtos gelmių. Tai mini terapinis kompleksas.
Refleksoterapinio tako idėjos autorius – gydytojas Arvydas Balčius. Šis takas sukurtas siejant senąsias dvasines praktikas, pritaikant jas prie mūsų gamtos.
Einant basomis, per tam tikra spalvų seka išdėstytus akmenėlius, pastarieji spaudžia pėdose esančius biologiškai aktyvius taškus, susijusius su mūsų vidaus organais. Tai procedūra imuninės sistemos stiprinimui.
Akmenų sodas sukurtas ir įrengtas siekiant sustiprinti natūralaus akmens svarbą žmogaus gyvenime, vizualinę akmens reikšmę. Jame suprojektuoti pušies gojeliai kartu su rudeniniu mėlitu (Sesleria autumnalis) ir sauso upelio vingis.
Žalioji erdvė, kurioje vyksta sveikatinimo procedūra, rami ir tam tikru sezono metu spalvota. Relax zonos aplinka išskirtinė. Ramios paskirties poilsio erdvėje – gultai poilsiui po pėdų masažo procedūros. Šios zonos paslaugomis dažnai naudojasi poilsiautojai.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
Atsisiųsti gražiausių vietų žemėlapį
poilsio zonaDruskininkaiEglės sanatorija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.