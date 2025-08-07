Šis takas Druskininkuose – nepaprastas: kiekvienas žingsnis stiprina sveikatą

Tai pasyvaus poilsio erdvė, susidedanti iš: Refleksoterapinio tako, Akmenų sodo ir žaliosios erdvės su gultais poilsiui po pėdų masažo procedūros. Šalia – biuvetė, kurioje galima atsigerti vandens iš gamtos gelmių. Tai mini terapinis kompleksas.
Refleksoterapinio tako idėjos autorius – gydytojas Arvydas Balčius. Šis takas sukurtas siejant senąsias dvasines praktikas, pritaikant jas prie mūsų gamtos.
Einant basomis, per tam tikra spalvų seka išdėstytus akmenėlius, pastarieji spaudžia pėdose esančius biologiškai aktyvius taškus, susijusius su mūsų vidaus organais. Tai procedūra imuninės sistemos stiprinimui.
Akmenų sodas sukurtas ir įrengtas siekiant sustiprinti natūralaus akmens svarbą žmogaus gyvenime, vizualinę akmens reikšmę. Jame suprojektuoti pušies gojeliai kartu su rudeniniu mėlitu (Sesleria autumnalis) ir sauso upelio vingis.
Žalioji erdvė, kurioje vyksta sveikatinimo procedūra, rami ir tam tikru sezono metu spalvota. Relax zonos aplinka išskirtinė. Ramios paskirties poilsio erdvėje – gultai poilsiui po pėdų masažo procedūros. Šios zonos paslaugomis dažnai naudojasi poilsiautojai.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
