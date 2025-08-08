Įspėja – nedarykite to be leidimo: šiuo laikotarpiu galioja griežtos taisyklės

Nuo liepos 1 dienos iki kovo 14 dienos, norint panaikinti ar perkelti paukščių lizdus, būtina kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl leidimo lizdo ardymui suteikimo.
Ši nuostata taikoma visoms laukinių paukščių rūšims, įskaitant ir kregždes, kurios dažnai lizdus suka prie žmonių gyvenamųjų pastatų ir kituose statiniuose.
Norint gauti leidimą lizdų pašalinimui, būtina pateikti išsamų prašymą Aplinkos apsaugos agentūrai.
Prašyme turi būti nurodoma: Asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (telefono numeris, elektroninio pašto adresas); Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas (telefono numeris, el. paštas); Paukščių rūšies pavadinimas; Atsakingas asmuo ir vykdytojai; Paukščių populiacijos gausos reguliavimo, lizdų tvarkymo ir ardymo tikslai; Paėmimo būdai ir priemonės; Laikas ir vieta, kur bus vykdomi darbai.
Prašymą reikia pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu aaa@gamta.lt.
Pavasarį ir vasarą aplinkosaugininkai ragina leisti paukščiams įsirengti lizdus ir išperėti jauniklius.
Nemažai langinių kregždžių lizdų yra sunaikinama sąmoningai, kad paukščiai neterštų. Deja, gana dažnai lizdai naikinami jau perėjimui įsibėgėjus. Tada numušami lizdai su kiaušiniais ar net jaunikliais, nors tai ir draudžiama.
Jei kaimynystėje įsikūrė kregždės, o lizde jau yra sudėti kiaušiniai, siekiant išvengti taršos, po lizdu aplinkosaugininkai siūlo pritvirtinti plaštakos pločio medines lenteles, ant kurių kaupsis paukščių išmatos. Lentelės padės apsaugoti sienas, grindinį, mat didžiausi teršėjai – patys jaunikliai, teršiantys tiesiai po lizdu.
Jei lizduose sudėti kiaušiniai, lizdų nebegalima ardyti, o norint kitą vasarą išvengti paukščių taršos, paruošiamuosius darbus kitai vasarai rekomenduojama atlikti rudenį, kregždėms palikus lizdą. Lizdą nuardžius tose vietose, kurios rodosi tinkamos kregždėms (dažniausiai – pastogė, pastogės kampai) galima pritvirtinti skaidrų slidų plastiko lakštą.
Tokia priemonė nesugadins namo eksterjero, o kregždėms prie plastiko nepavyks prilipinti purvo gumulėlių, iš kurių jos gaminasi lizdus. Pamėginusios ir pamačiusios, kad lizdo sukti nepavyksta, jos perėjimui pasirinks kitą vietą. Taip pat veiksminga yra kregždžių lizdų sukimo vietose ištempti virveles arba įstrižai įkalti keletą medinių kuoliukų. Tokios priemonės bus veiksmingos ir nežalingos paukščiams.
Be to, aplinkosaugininkai pataria pakabinti aitvarą, ant kurio pavaizduotos plėšrūno akys, arba tiesiog plėšraus paukščio formos aitvarą. Padeda ir sukabinti čežantys maišeliai arba blizgantys objektai, pvz., kompaktiniai diskais, kurie spindėdami saulės šviesoje, blyksniais išgąsdina paukščius.