Raseiniuose yra vieta, kur žmonės paprastai praranda laiko pojūtį

2025 m. rugpjūčio 8 d. 11:15
Lrytas.lt
Raseiniškių pamėgta ramaus poilsio ir aktyvaus laisvalaikio vieta istorinėje miesto dalyje, šalia Raseinių bažnyčios ir Dominikonų vienuolyno.
Parke suformuoti želdynai, vaikų žaidimų aikštelės, riedlenčių parkas ir speciali edukacinė erdvė – „botanikos klasė“ – kviečia lankytojus įdomiai leisti laiką.
Rasupio tvenkinio pakrantėse įrengtos valčių prieplaukos, saloje pastatyta rotonda, į kurią galima patekti lieptu, šalia veikia romantiška kavinė „Pasimatymas“.
Parko teritorijoje įrengti informaciniai stendai, pasakojantys apie Šaltinio kvartalo istoriją, Raseinių Magdės legendą ir miesto simbolius. Čia pasidarysite tikrai raseinietišką asmenukę.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
