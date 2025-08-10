Tako gale – tiltas po tiltu: Vilkaviškis sukūrė tai, ko neturi joks kitas miestas

Ši spraga buvo užpildyta įgyvendinus rekreacinės zonos palei Šeimenos upę projektą. Sukurtos naujos poilsio, laisvalaikio ir pramogų erdvės natūraliai integravosi į gamtos pasaulį. Todėl žygiuojant taku, nutįsusiu palei Šeimenos upę, galima gėrėtis žaluma.
Taką papildo gudobelių, sakurų, dekoratyvinių obelų alėjos, įvairių rūšių šermukšniai (plačialapis, šiaurinis, paprastasis, dodong, vilmoro, baltavaisis), smulkiosios architektūros elementai.
Praleisti aktyviai laiką kviečia teniso kortas, mažyliams įkurtos žaidimų aikštelės. Rekreacinėje zonoje nepamiršti liko ir keturkojai.
Šeimininkai savo augintinius gali treniruoti specialioje uždaroje aikštelėje.
Vienas pagrindinių tako palei Šeimeną akcentų – tiltai po tiltais. Neįprastas architektūrinis sprendimas vienintelis Lietuvoje. Tai ne tik leido išsaugoti dar daugiau natūralios gamtos, bet ir kas kartą einant taku išgyventi jaudinantį patyrimą.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
Vilkaviškisrekreacijatakas
