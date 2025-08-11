Čia gamta kasdien rodo spektaklį – ir bilietų nereikia: nuo Vilniaus porą valandų

Be jų būtų nejauku ir lyg kažko trūktų. Gamta į tai reaguoja savo spalvomis, fizine būkle. Nesvarbu ar žmogaus pasodinta, ar išdygusi ir užaugusi - vėjo atnešta sėkla.
Visur turi būti erdvinė darna spalvose, formose, kurios apsijungdamos formuoja erdvines proporcijas.
Tam reikalinga patyrusio specialisto pagalba.
Landšafto architektė Milda Aidukaitė užfiksavo sezonų kaitą sanatorijoje „Eglė“ Druskininkuose.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
