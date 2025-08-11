Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
BūstasPasidaryk pats

Čia gamta kasdien rodo spektaklį – ir bilietų nereikia: nuo Vilniaus porą valandų

2025 m. rugpjūčio 11 d. 18:43
Lrytas.lt
Įdomiausia stebėti sezoninius pokyčius erdvėse. Kartu su vėjais, lietumi - Saulės ir Mėnulio apšviestose erdvėse vyksta stebuklai.
Daugiau nuotraukų (7)
Be jų būtų nejauku ir lyg kažko trūktų. Gamta į tai reaguoja savo spalvomis, fizine būkle. Nesvarbu ar žmogaus pasodinta, ar išdygusi ir užaugusi - vėjo atnešta sėkla.
Visur turi būti erdvinė darna spalvose, formose, kurios apsijungdamos formuoja erdvines proporcijas.
Tam reikalinga patyrusio specialisto pagalba.
Landšafto architektė Milda Aidukaitė užfiksavo sezonų kaitą sanatorijoje „Eglė“ Druskininkuose. 
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
Atsisiųsti gražiausių vietų žemėlapį
<tbody> <tr> <td> <div class="box-media-info" style="border: 1px solid lightgray; overflow: auto; position: relative; zoom: 1; width: 908.25px; height: 105px;"> <div style="position: relative; zoom: 1;"> <table cellpadding="0" cellspacing="3"> <tbody> <tr> <td align="left" style="vertical-align: top;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="left" style="vertical-align: top;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="left" style="vertical-align: top;"><span class="gwt-InlineHTML kpm3-ContentLabel" style="font-size: 15px;"><font color="#333333" face="Verdana, sans-serif">Sezonų kaita sanatorijoje &bdquo;Eglė&ldquo;. Land&scaron;afto architektė Milda Aidukaitė.</font></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </td> </tr> </tbody>
DruskininkaiEglės sanatorijaerdvės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.