Tereikia vieno pigaus produkto ir skruzdėlės iš jūsų sklypo dings per 20 sekundžių

Tinklaraštininkas „TikTok“ slapyvardžiu @im_no_gardener papasakojo apie savo veiksmingą metodą, kuris jam padeda atsikratyti skruzdėlių sode greičiau nei per 20 sekundžių.
Vaizdo įraše vyras paima nedidelį buteliuką paprasto malto cinamono ir gausiai pabarsto prieskoniu vietą, kurioje knibžda nemažai skruzdėlių.
Rezultatas stulbinantis. Pats tinklaraštininkas prisipažįsta, kad nežino, kodėl būtent cinamonas veikia, tačiau jis tikrai veiksmingas.
Komentaruose kai kurie vartotojai pažymėjo, kad tokį patį rezultatą galima gauti ir naudojant verdantį vandenį, taip pat vandenį su pipirmėčių arba gvazdikėlių aliejumi.
Kodėl cinamonas yra lengvas būdas atsikratyti skruzdėlių
Cinamono, kaip priemonės nuo skruzdėlių, veiksmingumas buvo tiriamas ir mokslinėje aplinkoje.
Mokslininkai iš prieskonio išskyrė cheminius junginius, o tada išbandė labai koncentruotus aliejus, kad įsitikintų, ar jie iš tikrųjų gali atbaidyti vabzdžius.
Eksperimento rezultatai patvirtino „TikTok“ tinklaraštininko nuomonę ir parodė, kad stiprus cinamono kvapas tikrai nepatinka skruzdėlėms, todėl jos ima bėgti iš tos vietos, kur pajunta jo kvapą.
Pagrindinis cinamono, kaip skruzdes atbaidančios priemonės, naudojimo privalumas yra tas, kad jis yra visiškai natūralus ir netoksiškas.
Jis nekelia jokios grėsmės apdulkintojams, pavyzdžiui, bitėms, drugeliams ir kt.
Todėl jį galima vadinti ekologiška alternatyva parduotuvėje pirktoms priemonėms.
Anglijos Karališkosios sodininkystės draugijos (RHS) ekspertai nurodo, kad cinamonas yra geriausias pasirinkimas, jei reikia išvyti skruzdes iš sklypo.
Tačiau jie pabrėžia, kad jei jos jums netrukdo, geriau palikti vabzdžius ramybėje.
Tiesa ta, kad jie yra svarbi ekologinės sistemos grandis, nes daro įtaką augalijai ir gyvūnijai.