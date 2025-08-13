Turite šį įrenginį savo nuosavame kieme? Įspėja – gali tekti gauti leidimą

Pagal Žemės gelmių įstatymą ir Vandens įstatymą leidimas naudoti žemės gelmių išteklius privalomas:
Kai per parą sunaudojama daugiau kaip 10 kub. m vandens – bet kokiai veiklai.
Kai per parą sunaudojama daugiau kaip 100 kub. m vandens – tik žemės ūkio produkcijos auginimui (be perdirbimo).
Visais atvejais, kai vanduo naudojamas komercinėje veikloje, nepriklausomai nuo sunaudojamo kiekio.
Kada leidimas būtinas, net jei vandens sunaudojama nedaug:
Kaimo turizmo sodybos (nakvynė, maitinimas, pirtys, baseinai).
Kavinės, restoranai, maitinimo įmonės – net mažos, įrengtos sodybose.
Medienos apdirbimo cechai – įrenginių aušinimui, dulkių surinkimo sistemoms.
Sandėliai, logistikos centrai – įrenginių ar patalpų plovimui, sanitarinėms reikmėms.
Automobilių plovyklos, servisai – net kaip papildoma veikla.
SPA, pirtys, baseinai – komerciniam naudojimui.
Vandens pripylimo paslaugos – klientų baseinų pripildymui.
Biurai, įmonės – darbuotojų sanitarinėms reikmėms.
Kada leidimo nereikia
Leidimo nereikia, kai požeminis vanduo naudojamas tik savo namų ūkio poreikiams arba nekomercinei veiklai (nevyriausybinės organizacijos, valstybinės įstaigos ir pan.) ir jo sunaudojama ne daugiau kaip 10 kub. m per parą, taip pat, kai vanduo naudojamas žemės ūkio produkcijos auginimui ir jo sunaudojama ne daugiau kaip 100 kub. m per parą.
Gręžinį registruoti ar įteisinti gali tik įmonė
Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį Žemės gelmių registre įregistruoti ar įteisinti gali tik leidimą tirti žemės gelmes turinti įmonė (įmonių sąrašas skelbiamas ALIS sistemoje).
Pasirinkite L11 Leidimų tirti žemės gelmes duomenys;
Leidžiamų vykdyti tyrimų rūšys pasirinkite Požeminio vandens paieška ir žvalgyba.
Savininkai patys negali nei registruoti, nei įteisinti gręžinio, kuriam reikalingas leidimas naudoti požeminio vandens išteklius.
Galimybė be sankcijų įteisinti gręžinį – iki 2026 m.
Pagal Laikinąjį gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą iki 2026 m. liepos 31 d. būtina pateikti Lietuvos geologijos tarnybai visus reikalaujamus dokumentus. Vėliau dokumentai nebebus priimami.