Plungės gimnazija pakeitė viską: mokyklos kiemas virto traukos vieta visam miestui

Viskas prasidėjo kuomet gimė idėja gimnazijos teritorijoje įkurti žaliąją klasę – netradicinę ugdymo erdvę po atviru dangumi. Vėliau, 2018–2020 m., etapais įrengtas gamtinis–pažintinis tyrimų takas, jungiantis septynias temines stoteles, tokias kaip „Tūkstantmečio riedulys“, „Rainių tragedija“, „Geografinė stotelė – Babrungo upė“, meteorologinių stebėjimų vieta ir kt.
Tako tikslas – ne tik skatinti tiriamąją veiklą bei domėjimąsi gamtos mokslais, bet ir ugdyti pilietiškumą, pagarbą krašto istorijai, skatinti fizinį aktyvumą. Edukacijos procesas čia vyksta natūralioje aplinkoje – mokiniai ne tik tyrinėja, bet ir mokosi pažinti savo krašto gamtą bei istoriją per patyrimą.
Vėlesniuose projekto etapuose buvo įrengti laiptai šlaitu link Gandingos tvenkinio, o jų viršuje – regykla, iš kurios atsiveria įspūdingi vaizdai į vandens telkinį ir jo ekosistemą. Ši vieta tapo pradiniu tašku tolesniems edukaciniams žygiams.
2023–2024 metais projektas dar labiau išsiplėtė – buvo suplanuota ir pradėta įrengti edukacinė trasa, leidžianti pasiekti tvenkinio pakrantes ir šlaite augančio miško teritoriją. Čia atsirado dar daugiau galimybių tyrinėti vietos biologinę įvairovę, pažinti vandens ekosistemas, organizuoti tiriamąsias veiklas. Šiais metais planuojama įrengti amfiteatrinę 100 vietų renginių aikštelę, kuri leistų šioje žaliojoje erdvėje ne tik mokytis, bet ir rengti bendruomenės susibūrimus, kultūros renginius, paskaitas ar koncertus.
Kodėl ši erdvė ypatinga?
Šis projektas – tai ne tik tvarkingas sklypas ar mokyklos kiemas. Tai pavyzdys, kaip edukaciją galima harmoningai integruoti į natūralią aplinką, sukuriant vietą, kur gamta tampa ne fone, bet aktyviu mokymosi partneriu.
Projektas ne tik gerina Plungės miesto viešųjų erdvių infrastruktūrą, bet ir atveria galimybes kitoms mokykloms, bendruomenėms ir net svečiams pažinti kraštą, gilinti aplinkosauginį sąmoningumą bei formuoti sveikus įpročius. Tai – gyvas, augantis, tvarus ir įtraukiantis krašto kūrėjų darbas, vertas matomumo visos Lietuvos mastu.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.