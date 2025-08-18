Šiuos medžius ir krūmus būtina genėti jau dabar: kitaip – neišgyvens žiemos, o derlius bus prastas

Rugpjūtį sodininkai ne tik nuima derlių, bet ir ruošia sodą kitam sezonui – ypač paskutinį vasaros mėnesį reikėtų pasirūpinti vaismedžių ir vaiskrūmių genėjimu, kad jie gerai augtų ir duotų gausų derlių.
Taip pat taip ruoškite augalus žiemai, kad jie ištvertų šaltį ir nesusirgtų.
Papasakosime, kokius augalus reikėtų genėti vasaros pabaigoje, kad paruoštumėte juos kitam sezonui.
Kokius medžius ir krūmus reikėtų genėti rugpjūčio mėn.
Visi vaismedžiai
Rugpjūtį sodininkai nerekomenduoja visiškai genėti medžių, tačiau galite pašalinti nulūžusias ir ligotas šakas, šiek tiek praretinti vainiką ir nuplėšti visus supuvusius ir mumifikuotus vaisius.
Sanitarinį genėjimą galima atlikti obelims, kriaušėms, persikams, slyvoms, vynuogėms ir kt.
Jį reikėtų atlikti šiltą, sausą dieną, kad pjūviai geriau gytų.
Aviečių priežiūra
Rugpjūtį, nuėmus vėlyvą aviečių derlių, būtina iškirpti visus senus krūmų ūglius ir, jei reikia, įskiepyti naujus.
Jei tai bus atlikta vasaros pabaigoje, jauni ūgliai geriau ištvers šaltą žiemą.
Šiuo laikotarpiu taip pat naudinga persodinti įsišaknijusias aviečių ir kitų augalų šakas.
Serbentai ir agrastai
Jei krūmus nugenėsite rugpjūčio mėnesį, kitais metais jie duos gausų derlių.
Nupjaukite šakas iki trečdalio viso krūmo aukščio.
Be to, reikėtų nepamiršti, kad agrastų ir serbentų krūmai po penkerių metų duoda gerokai mažesnį derlių.
Todėl vasaros pabaigoje visas penkerių metų senumo šakas galima drąsiai nupjauti.
Šaltinis: tsn.ua