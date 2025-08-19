Miesto gėlės, kurios gydo planetą – Tauragė žengia ten, kur kiti dar tik svarsto

Šiame kelyje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik naujų parkų atsiradimui, bet ir požiūrio į gėlynus keitimui. Norime atsisakyti trumpalaikių, daug priežiūros reikalaujančių vienmečių augalų ir juos keisti daugiamečiais – tokiais, kurie būtų ne tik gražūs, bet ir draugiški aplinkai.
Renkamės augalus, kurie palaiko biologinę įvairovę, pritraukia bites, drugelius ir kitus naudingus vabzdžius. Tokie augalai turi būti atsparūs tiek vasaros karščiams, tiek žiemą naudojamoms druskoms – kad galėtų augti miesto sąlygomis ir džiuginti mus ne vienerius metus.
Taip mažiname perteklinį vartojimą ir prisidedame prie tvaresnio gyvenimo būdo.
Natūralistinio stiliaus gėlynai primena laukinę gamtą – tai ne tik graži erdvė akiai, bet ir vieta, kur galima prisėsti, pabūti su savimi, atsipalaiduoti nuo kasdienio šurmulio.
Tokie gėlynai sukuria jaukią, šiltą aplinką, kviečia sustoti, įkvėpti ir pasidžiaugti akimirka. Norime, kad miesto želdynai būtų ne tik dekoracija, bet ir gyva, kvėpuojanti miesto dalis – kurianti ryšį tarp žmogaus ir gamtos.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
TauragėTauragės rajono savivaldybėželdynai
