Gėlininkas atskleidė slaptą būdą, kaip auginti hortenzijas: krūmai bus dideli, o žiedų – gausybė

2025 m. rugpjūčio 21 d. 18:35
„Paprastai sodininkai pataria negilinti hortenzijos šaknies kaklelio į žemę. O aš, atvirkščiai, patariu jį gilinti“, – patirtimi dalijasi hortenzijas auginantis gėlininkas.
Daugiau nuotraukų (3)
Jis pataria šluotelines hortenzijas sodinti taip, kad visi ūgliai būtų 7–10 cm žemėje.
„Kai šaknies kaklelis pagilinamas, tai paskatina augalą išleisti papildomas šaknis, kurios jį dar labiau sustiprins.
Per sezoną krūmas labai išaugs, o jei norėsite jį padalyti, jau turėsite du ar net tris augalus, nes kiekvienas ūglis duos papildomų šaknų.
Taigi, įduboje pasodinta hortenzija bus stipresnė, augs šaknys, užsimegs daug žiedų stiebų, o žiedai bus labai dideli ir prabangūs“.
Šaltinis: www.gordonua.com
HortenzijosGėlėsgėlė
Rodyti daugiau žymių

