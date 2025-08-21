Žinios, kurios šviečia.
Neįtikėtina, ką padarė su kiemu šalia Kuršių marių – vietiniai negali atitraukti akių

2025 m. rugpjūčio 21 d. 16:36
Lrytas.lt
Prie Kuršių marių, greta nacionalinio parko lankytojų centro pastato, įrengta neeilinė viešoji erdvė. Tai daugiau nei kiemas Juodkrantėje – tai kraštovaizdžio architektūros būdu sukurtas pasakojimas apie vietos tapatybę, tylų dialogą su gamta ir kultūra.
Kiekviena detalė čia – nuo takų iki želdinių – kalba nerijos kalba: apie vėją, smėlį, marių horizontą ir žmogaus santykį su jais.
Projekto autoriai siekė, kad teritorija darniai įsilietų į išskirtinę Kuršių nerijos aplinką, o kartu išryškintų centrinio statinio – lankytojų centro – architektūrinį ir emocinį svorį.
Todėl sklypo erdvinė struktūra formuota kaip santūrus, bet išraiškingas fonas, kuriantis ne vizualinį triukšmą, o ramybės ir susikaupimo atmosferą.
Darnus perėjimas iš miesto į gamtą
Nuo L. Rėzos gatvės suformuotas reprezentatyvus patekimas į pastatą kviečia ne tik įžengti, bet ir stabtelėti. Kiemo erdvė tampa patrauklia zona poilsiui, lauko veikloms ir stebėjimui – tiek gamtos, tiek žmonių. Garsas nuo gatvės neutralizuotas kraštovaizdžio elementais, o želdinių išdėstymas kuria privatumo pojūtį ir aiškią orientaciją erdvėje.
Čia atveriamos perspektyvos į Kuršių marias, o vidinės kiemo zonos formuojamos taip, kad būtų ne tik estetiškai patrauklios, bet ir funkcionalios – leidžiančios pasirinkti, ar nori būti vienas, ar bendrauti.
Saugoma tai, kas brangu
Išskirtinis dėmesys skirtas brandžiai medžių lająi – ji ne kirsta, o įkomponuota. Medžiai tampa ne tik šešėlį teikiančiais akcentais, bet ir kuria skirtingo charakterio erdves. Želdynai parinkti iš vietinių rūšių – tokių, kurios atspindi vietos ekosistemą, darniai įsilieja į kraštovaizdį ir kuria tęstinį ryšį tarp lankytojų centro ir gamtos.
Erdvė, kuri kviečia pasilikti
Sklypas suprojektuotas taip, kad lankytojų aptarnavimas nevirstų vien tik funkcija – čia kiekvienas gali pasijausti kviečiamas stabtelėti, pažvelgti į marių horizontą, atsikvėpti po pasivaikščiojimo ir pajusti nerijos dvasią. Ši teritorija tampa ne tik įvadu į Kuršių neriją, bet ir jos esmine dalimi – iškalbinga, bet neperkrauta, prasminga, bet rami.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
