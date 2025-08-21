Žinios, kurios šviečia.
Pabarstykite šiek tiek druskos prie slenksčio: nustebsite, kodėl tai būtina padaryti

2025 m. rugpjūčio 21 d. 17:53
Druska yra ne tik daugelio patiekalų sudedamoji dalis, bet ir produktas, tūkstančius metų naudojamas buityje ir apeigose.
Įvairiose kultūrose druska yra svetingumo ir apsaugos simbolis. Pasitikimas duona ir druska iki šiol reiškia nuoširdžią pagarbą ir palankumą svečiui.
Senovėje druskos vandeniu buvo plaunamos grindys, nes tikėta, kad jis valo erdvę ir daro namų atmosferą sveikesnę. O maža druskos sauja prie galvūgalio, pagal tikėjimus, saugojo nuo blogų sapnų.
Numerologai ir ezoterinių praktikų pasekėjai rekomenduoja naudoti druską harmonizuojant erdvę savo namuose.
Manoma, kad nedidelis druskos kiekis, išbarstytas prie slenksčio, sukuria savotišką barjerą nuo nepageidaujamų svečių ir blogos energijos. Ji gali sugerti neigiamą energiją, todėl ją reikia keisti kas savaitę, o panaudotą išplauti į kanalizaciją.
Taip pat rekomenduojama druska apdoroti naudotus daiktus. Tam daiktai pabarstomi druska, paliekami parai, tada kruopščiai išplaunami, o druska išmetama.
Reikia suprasti, kad šios rekomendacijos yra susijusios su liaudies tikėjimais ir ezoterika ir nėra moksliškai pagrįstos. Tačiau psichologiniu požiūriu tokie ritualai gali sukurti saugumo jausmą ir suteikti žmogui emocinį komfortą.
Koks praktinis druskos panaudojimas buityje
Be ezoterinių praktikų, druska gali būti naudojama ir buityje:
kaip natūralus valiklis – paviršiams valyti;
kaip abrazyvinė priemonė – nuolatinėms dėmėms pašalinti, bet ne ant jautrių medžiagų, kad jų nesugadintumėte.
Druskos tirpalas laikomas saugesniu nei sausi kristalai ir tinka daugumai paviršių valyti.
Šaltinis: tsn.ua
