Atgimusi Panevėžio širdis: čia norisi grįžti dar ir dar

Atnaujinant teritoriją, ypatingas dėmesys skirtas kraštovaizdžio estetikai, biologinės įvairovės išsaugojimui ir darniai integracijai su gamtine aplinka.
Sutvarkyti ir naujai įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengtos poilsio, apžvalgos, sporto bei vaikų žaidimų aikštelės, suformuotas tvenkinyje esančios salos reljefas, nutiesti tiltai, leidžiantys pasiekti salą, pašalinti menkaverčiai želdiniai, atnaujinti vejos plotai ir suformuoti nauji krūmynų masyvai, atnaujinta tvenkinio pakrantė.
Projekto išskirtinumu tapo molinių plytų takas, jungiantis pagrindinius gamtos ir architektūros objektus: salą, tvenkinį, Nevėžio krantines, šlaitus, aukštutinę ir žemutinę terasas.
Įgyvendintas projektas transformavo šią teritoriją į šiuolaikišką, funkcionalią ir tvarią žaliąją erdvę miesto centre.
Projektas „Panevėžio senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas“ įgyvendintas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
SenvagėPanevėžyskraštovaizdis
