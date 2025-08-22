Kai želdiniai tampa širdimi: Linkuva – miestelis, kurį verta pamatyti šią vasarą

Miesto centre įrengti nedideli, bet kruopščiai prižiūrimi želdiniai ir skverai tampa vietomis, kur susitinka gyventojai, rengiami bendruomenės susibūrimai, minimos šventės. Šiose erdvėse tvyro ne tik gėlių aromatas, bet ir nuoširdus vietos žmonių rūpestis.
Visa tai nebūtų įmanoma be Linkuvos seniūnijos darbuotojų, kurie nuosekliai rūpinasi miesto želdynais – nuo pavasarinio sodinimo iki rudens tvarkymo darbų. Kiekvienas želdinys, kiekvienas žiedas – tai ne tik estetinis akcentas, bet ir ženklas, kad miesteliui rūpi jo veidas ir savijauta.
Gamta čia – ne fonas, o veikėjas
Linkuvos žaliosios erdvės yra kur kas daugiau nei gėlynai. Tai vietos, kuriose formuojasi ryšys su aplinka, kur natūralus kraštovaizdis tampa kasdienio gyvenimo dalimi. Miestelio parkeliai ir skverai yra neatsiejama bendruomenės gyvenimo dalis – čia žaidžia vaikai, ilsisi senjorai, renkasi šeimos.
Vasarą miestelis sužydi ne tik augalais, bet ir gyvybe: vyksta renginiai, mugės, koncertai po atviru dangumi. Tada žaliosios erdvės tampa natūraliomis scenomis, fonu kultūriniam gyvenimui ir kasdieniam bendravimui.
Šiandien, kai vis dažniau kalbame apie gyvenimo kokybę regionuose, Linkuva yra pavyzdys, kad mažas miestelis gali kurti didelę vertę – ne per investicijas ar ambicingus projektus, o per kasdienę meilę savo aplinkai.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
Linkuvagėlynaibendruomenė
