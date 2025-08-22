Tai gali nutikti bet kuriuose namuose: priežastys – ir kurioziškos, ir verčiančios sunerimti

„Klaidingai suveikusi signalizacija sudaro apie 65 proc. iškvietimų. Priežastys – pačios įvairiausios: nuo naminių gyvūnų, kuriuos fiksuoja netinkamai sureguliuoti judesio davikliai, iki signalizacijos sistemos problemų, kurias gali sukelti tiek elektros svyravimai, tiek laidais besmaguriaujantys graužikai – esame turėję ir tokių atvejų. Svarbu tai išsiaiškinti iki galo ir problemą iš tiesų išspręsti“, – sako Gintaras Gaveika, saugos įmonės „Eurocash1“ Elektroninės saugos departamento vadovas.
Mindaugas Balinskas, ne gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ Žalų departamento vadovas, savo ruožtu teigia, kad tokie atvejai gali reikšti pažeistus laidus, o tai didina gaisro pavojaus riziką.
Pelės laiduose ir skruzdėlės žoliapjovėje
Pasak saugos tarnybos atstovo, besiaiškinant mįslingų gedimų priežastis, pasitaiko ir kurioziškų situacijų: pavyzdžiui, kad kaltininkės – maisto likučiais susigundžiusios pelės.
„Vienu atveju, kai signalizacija suveikdavo, rodos, be priežasties, paaiškėjo, jog sistemos kabeliai dar ankstesnio montavimo metu buvo užteršti maisto likučiais. Galimai montuotojai papietavę tiesiog nenusiplovė rankų prieš tęsiant montavimo darbus. Maisto kvapas priviliojo peles, o jos pažeidė laidus. Nors priežastis kelia šypseną, tokios situacijos būna gana sudėtingos, nes tenka keisti visą kabelių liniją, kuri būna paslėpta sienoje, arba ieškoti belaidžių sprendimų“, – sako G. Gaveika.
M. Balinsko teigimu, pelės galvos skausmu tampa ir draudikams. „Jos apskritai mėgsta graužti laidus – tiek elektros instaliacijos, tiek prietaisų. Tiesa, ne taip seniai turėjome atvejį, kai robotą-žoliapjovę iš rikiuotės išvedė jame apsigyvenusios skruzdės. Panašios žalos būna palyginti nedidelės, tačiau į jas irgi būtina reaguoti laiku: pažeistas prietaisas kelia gaisro riziką“, – prisimena draudimo ekspertas.
Saugotis reikia visiems
Pasak G. Gaveikos, tendencijos rodo, kad įsilaužimų skaičius auga, o nusikaltėliai tampa vis profesionalesni, į būstą nebesilaužia spontaniškai: ilgai stebi, analizuoja pasirinktus objektus. Vis dažnesnės tampa vagystės iš tebestatomų namų: vagiamos tiek apdailos medžiagos, tiek dar nesumontuota įranga.
„Saugumas svarbus visiems, tačiau ypač svarbu jį užtikrinti nuosavų namų, kotedžų ar vienkiemių gyventojams – nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena. Butų gyventojams, ypač pirmajame ar antrajame aukšte, taip pat rekomenduojame pilną apsaugos sprendimą. Kituose aukštuose labai svarbu įrengti priešgaisrinę apsaugą bei signalizaciją ant durų ir langų“, – sako ekspertas.
Jis taip pat teigia, jog dažniau nukenčia vienkiemių, privačių namų savininkai, net ir tie kurie gyvena greta budrių kaimynų. „Tačiau, teigti, kad butuose gyvenantys asmenys nepatiria jokios rizikos negalime, nes ir čia įsibrovimo, bandymo įsibrauti atvejų kasmet fiksuojame daugiau, ypatingai iš butų pirmuose aukštuose ar butų su privačiomis terasomis“, – įspėja jis.
Butaforinė signalizacija – ne apsauga
G. Gaveika pastebi, jog kai kurie gyventojai vis dar renkasi butaforinę apsaugą: matomoje vietoje ant fasado primontuoja signalizacijos sireną, tikėdamiesi, kad ji atbaidys įsibrovėlius.
„Realybė tokia, kad dažniausiai įsilaužimai būna iš anksto suplanuoti gerai ištyrinėjus aplinką. Pasikabinę matomą signalizaciją, jūs tiesiog palengvinate vagims darbą. O jei ji neveikia, tai tiesiog paverčia namus lengvu taikiniu“, – pastebi jis.
Panašiai, eksperto teigimu, yra ir tais atvejais, jei pranešimas apie galimą įsilaužimą siunčiamas tik į savininko telefoną: „daug šansų, kad tiesiog nespėsite sureaguoti ir jei pavojus tikras, bus prarastas brangus laikas“.
Draudimo ekspertas pastebi, jog tiek signalizacija, tiek kiti išmanūs davikliai gali ženkliai sumažinti žalą nelaimės atveju. „Pavyzdžiui, vandens prasiskverbimo daviklis gali informuoti, jei vamzdis ar skalbimo mašina tapo nesandarūs. Tai ypač praverčia, jei žmonės yra išvykę ir kitu atveju žalos nepastebėtų gal net kelias dienas ar savaites“, – sako jis.
