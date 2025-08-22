Veši ne tik veja, bet ir ligos: agronomas aiškiai išdėstė, kaip teisingai ja rūpintis

Tobulos sąlygos ir ligos
„Šiemet turėjome visko – nuo 30 laipsnių karštį balandį iki užsitęsusių šalnų gegužę. Įprastai pavasaris – geriausias metas vejų augimui, tačiau žema dirvos temperatūra sustabdė augalų vegetaciją, todėl trąšos nedavė norimo efekto, – pasakoja „Sprendimai vejai“ įkūrėjas, agronomas Valdemaras Mediekša.
Praėjus pavasario negandoms, pasak vejų eksperto, birželis buvo idealus vejų augimui – pakankamas lietus ir optimali temperatūra lėmė, kad net laistymo sistemas turintys kiemų savininkai jas naudojo itin retai. Tačiau drėgmės perteklius išprovokavo grybines ligas – visoje Lietuvoje suvešėjo raudonsiūlė.
„Raudonsiūlei plisti ypač padėjo vidutinės temperatūros, nuolat drėgna žolė, santykinė oro drėgmė ir azoto trūkumas. Deja, efektyvios profesionalios priemonės Lietuvoje sunkiai prieinamos – žmonės jas siunčiasi iš kaimyninių šalių, nes mūsų rinka yra maža ir tokios produkcijos registravimas yra per brangus gamintojams“, – teigia ekspertas.
Vis dėlto sezonas turėjo ir daug privalumų – dėl karščių nebuvimo visą vasarą buvo galima atlikti „core“ aeraciją, vejų atnaujinimo bei renovacijos darbus. Dabar, pasak agronomo, svarbiausia – tinkamai užbaigti sezoną.
Vejos priežiūra tampa pomėgiu
„Paskutinis tręšimas vasarinėmis trąšomis atliekamas maždaug rugpjūčio viduryje, vėliau pradedame tręšti rudeninėmis. Paskutinį kartą tręšiame maždaug rugsėjo viduryje, o jei veja stipri, galima naudoti garsųjį „kokteilį“ – MCPA + „Banvel“ piktžolių kontrolei. Negalima vilkinti – vėlyvas tręšimas ir ankstyvas sniegas be įšalo pavasarį gali baigtis stipriai paplitusiu pavasariniu pelėsiu, iššutimu ar puviniu“, – pabrėžia vejų ekspertas.
Jis priduria, kad prieš paskutinį rudeninį tręšimą, ypač jei kieme veikia robotas vejapjovė, rekomenduojama atlikti skarifikavimą. Pavasarį atliekant šią procedūrą peilius galima leisti giliau, nes vegetacija intensyvėja, o rudenį, trumpėjant šviesiam paros laikui ir lėtėjant augimui, peilius reikėtų šiek tiek pakelti, kad nepažeistume lėčiau atsigaunančios vejos. Agronomas taip pat ragina vejų augintojus patarimų ieškoti pas profesionalus.
„Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose ir grupėse daugėja patarimų, generuojamų dirbtinio intelekto įrankiais. Nors technologijos įdomios, ne visada jų siūlomi sprendimai atitinka realybę. Veja, kaip ir bet kuris augalas, labiausiai mėgsta žiniomis paremtą priežiūrą“, – pabrėžia V. Mediekša.
Jis pastebi, kad vejų augintojų mėgėjų gretos auga – žmonėms rūpinimasis žaliuoju kiemo kilimu tampa rimtu pomėgiu, o savo patirtimi jie mėgsta dalintis ir su kitais. Pavyzdžiui, viena populiariausių „Facebook“ tokios tematikos grupių „Vejos priežiūra savame kieme“ vienija per 76 tūkst. narių.
Svajojo apie tobulą veją
Apie tai, kokie iššūkiai kyla rūpinantis kiemo veja dalijasi Vitalij Jurevič, kuris kaip ir daugelis naujakurių, namo statyboms judant į pabaigą nusprendė, kad reikia susitvarkyti gerbūvį ir pasėti žolę. Skirtingai nei dažnai įprasta, vejos sėklas sklype išbarstė rugsėjį ir su nerimu laukė, ar orai leis sudygti žolei.
„Viskas susiklostė palankiai ir spalį pirmą kartą pjoviau naują veją“, – prisimena vyras.
Trečius metus žaliuojančiu kiemu besidžiaugiantis Vitalij turi kuo didžiuotis – jo veja buvo išrinkta tarp gražiausiųjų trejetuko „Vejos priežiūra savame kieme“ organizuotame gražiausios vejos konkurse.
Jis prisipažįsta, kad stebėdamas kitų grupės dalyvių nuotraukas ir pats užsinorėjo turėti tobulą veją, tad negalėjo laiko jos skarifikavimui, sezoniniam trešimui, reguliariam trumpinimui ir laistymui.
„Ar sunku pradedančiajam? Nepasakyčiau, kad sunku, nes yra daug informacijos. Be to, atliekant visus tuos darbus džiugino mintis, kad kažkada turėsime tikrai tokią veją, kaip konkurse dalyvaujančių žmonių. Pasirinkimus palengvino tai, kad žinojau, jog iš „Sprendimai vejai“ gausiu ne tik viską vejos priežiūrai, bet ir sulauksime patarimų“, – sako V. Jurevič.
Tai kiek reikia skirti laiko norint turėti tobulą veją? Pasak konkurso III vietos laimėtojo – 2–4 valandas per savaitę. Dabar ją trumpina vejos robotas, o laistymo sistemą atstoja paprasti purkštukai, kuriuos vyras perkelia kas 10–15 min kol palaisto 8 arų ploto sklypą. Kiemą be vejos puošia ir daug kitų augalų, kuriuos vyrui padėjo išrinkti žmona.
„Sodiname viską kartu, o jau priežiūra visa ant manęs“, – šypsosi jis.
Dažnas mitas, kad ant gražios vejos ir vaikščioti negalima, bet Vitalij kieme jis visai negalioja – ant žolės vaikai žaidžia futbolą, gaudynių ir net dviračiais važinėja.
Na, o didžiausias džiaugsmas, kaip veją vertina aplinkiniai – kaimynai ir draugai ne tik mėgaujasi vejos minkštumu ir tankumu, bet ir semiasi įkvėpimo.
„Po šio konkurso daug kas rašo dėl landšafto dizaino, medelių pirkimo vietos, jų sodinimo... Su malonumu pasidalinu rekomendacijomis“, – džiaugiasi dėmesiu V. Jurevič.