Esminiai požymiai, kad orchidėją reikia nedelsiant palaistyti: kitaip ji žus

Jei praleisite momentą, kai orchidėja pradeda kentėti nuo drėgmės trūkumo, ji gali greitai prarasti lapus, pumpurus ir netgi žūti. Kaip suprasti, kad orchidėją reikia nedelsiant palaistyti.
Kokie paslėpti požymiai rodo, kad orchidėją reikia laistyti, kitaip ji gali žūti
Lapai praranda savo elastingumą. Jei pastebėjote, kad lapai tapo minkšti ir šiek tiek susiraukšlėję, tai pirmasis signalas, kad augalui trūksta drėgmės. Be to, jis gali šiek tiek pagelsti ir prarasti ryškų žalią atspalvį.
Šaknys pakeitė spalvą. Sveikos orchidėjos šaknys yra sodrios žalios arba šviesiai žalios spalvos. Kai jos tampa pilkos, sidabrinės arba blankios, tai reiškia, kad augalas turi būti palaistytas. Patogiausia stebėti šaknis, jei orchidėja auga permatomame vazonėlyje.
Lengvas vazonėlio svoris. Paimkite vazonėlį į rankas, jei jis atrodo daug lengvesnis nei įprastai po laistymo, tai reiškia, kad substratas išdžiūvo. Tai paprastas, bet veiksmingas būdas nustatyti, ar orchidėją metas laistyti.
Lėtas augimas arba augimo sustojimas. Jei orchidėja ilgą laiką nesudaro naujų lapų ar šaknų, priežastis gali būti būtent drėgmės trūkumas.
orchidėjosžiedailaistymas
