Ten, kur prieš tūkstančius metų tekėjo upė, šiandien – traukos vieta visam rajonui

Ši vieta mena dešimt tūkstančių metų atgal, kai čia tekėjo senoji Neries vaga. Šiandienos parkas – tai įspūdingas transformacijos pavyzdys, virtęs jaukia rekreacine zona, įsiliejančia į sparčiai besivystantį gyvenamąjį rajoną.
Parke įrengtos įvairios rekreacinės zonos: vaikų žaidimų aikštelė, lauko treniruokliai, petankės aikštelė, šunų dresavimo vieta, ramios poilsio erdvės.
Naudotos natūralios medžiagos – medis, akmuo, mūras – darniai įsilieja į aplinką. Vandens telkiniai ir pakrančių šlaitai natūraliai suskaido erdvę į mažesnius, jaukius poilsio kampelius.
Parke gausu brandžių medžių – tuopų, gluosnių, beržų, klevų, alksnių, taip pat pasodinta dekoratyvinių augalų. Vandenyje ir pakrantėse auga natūralių vietinių rūšių augalai – meldai, vandens lelijos ir kt.
Judėjimo takai pritaikyti pėstiesiems ir dviratininkams – jų srautai atskirti želdinių juostomis, takai patogūs ir vežimėliams. Parkas apšviestas, stebimas vaizdo kameromis, patogiai pasiekiamas iš Linkmenų ir Ozo gatvių.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
ŠnipiškėsVilniusVilniaus miesto savivaldybė
