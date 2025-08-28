Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasPasidaryk pats

Kodėl šaukštas netinka trąšoms matuoti? Nes yra geresnis būdas – tikslus ir paprastas

2025 m. rugpjūčio 28 d. 18:47
Sodininkai ir daržininkai žino, kad trąšų dozavimas – tai ne tik tikslumo, bet ir derliaus klausimas.
Daugiau nuotraukų (2)
Tačiau ką daryti, kai po ranka neturi nei svarstyklių, nei tikslaus matavimo šaukšto? Pasirodo, išeitis slypi ten, kur jos mažiausiai tikiesi – paprastoje degtukų dėžutėje.
Tai daiktas, kurį gali laikyti šiltnamyje, kišenėje ar net palikti tarp įrankių – jis visada bus po ranka. O svarbiausia – tai pakankamai tikslus būdas apskaičiuoti reikiamą trąšų kiekį.
Kiek trąšų telpa į vieną degtukų dėžutę?
Skirtingų trąšų svoris tame pačiame tūryje – skirtingas, tad štai orientaciniai kiekiai vienai standartinei degtukų dėžutei:
Amonio nitratas arba amonio sulfatas – 17 g
Karbamidas arba nitroammofosas – 15 g
Kalcio nitratas arba kalio chloridas – 18 g
Natrio nitratas arba granuliuotas superfosfatas – 22 g
Kalio sulfatas – 25 g
Nitrofosfatas arba kalio magnezija – 20 g
Kalio nitratas – 25 g
Medžio pelenai – 10 g
Fosfatiniai miltai arba maltos kalkakmenės – 35 g
Tokiu būdu, neturėdami specialių matavimo priemonių, galite tiksliai pasverti reikiamą trąšų kiekį pagal rekomendacijas – ypač jei tręšiate mažus plotus ar augalus vazonuose.
Šis metodas – puikus sprendimas tiems, kurie vertina paprastumą, bet nenori rizikuoti pertręšti augalų.
Šaltinis: gordonua.com
trąšosdaržasSodininko kalendorius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.