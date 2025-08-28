Kodėl šaukštas netinka trąšoms matuoti? Nes yra geresnis būdas – tikslus ir paprastas

Tačiau ką daryti, kai po ranka neturi nei svarstyklių, nei tikslaus matavimo šaukšto? Pasirodo, išeitis slypi ten, kur jos mažiausiai tikiesi – paprastoje degtukų dėžutėje.
Tai daiktas, kurį gali laikyti šiltnamyje, kišenėje ar net palikti tarp įrankių – jis visada bus po ranka. O svarbiausia – tai pakankamai tikslus būdas apskaičiuoti reikiamą trąšų kiekį.
Kiek trąšų telpa į vieną degtukų dėžutę?
Skirtingų trąšų svoris tame pačiame tūryje – skirtingas, tad štai orientaciniai kiekiai vienai standartinei degtukų dėžutei:
Amonio nitratas arba amonio sulfatas – 17 g
Karbamidas arba nitroammofosas – 15 g
Kalcio nitratas arba kalio chloridas – 18 g
Natrio nitratas arba granuliuotas superfosfatas – 22 g
Kalio sulfatas – 25 g
Nitrofosfatas arba kalio magnezija – 20 g
Kalio nitratas – 25 g
Medžio pelenai – 10 g
Fosfatiniai miltai arba maltos kalkakmenės – 35 g
Tokiu būdu, neturėdami specialių matavimo priemonių, galite tiksliai pasverti reikiamą trąšų kiekį pagal rekomendacijas – ypač jei tręšiate mažus plotus ar augalus vazonuose.
Šis metodas – puikus sprendimas tiems, kurie vertina paprastumą, bet nenori rizikuoti pertręšti augalų.
Šaltinis: gordonua.com