Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasPasidaryk pats

Varėna nustebino: gatvė virto parku su fontanais, bitėmis ir gėlių žiedais

2025 m. rugpjūčio 28 d. 12:04
Lrytas.lt
Vasario 16-osios gatvei rekonstruoti pasirinkta koncepcija „Pasisveikinimas“, kurios pagrindinė idėja – architektūrinėmis priemonėmis sukurti harmoningą jungtį tarp intensyvios ir judrios miesto dalies ir ramaus parko.
Daugiau nuotraukų (9)
Pagal architektūrinį scenarijų pėsčiųjų gatvėje miestas „pasisveikina“ su parku, todėl teritorija suskirstyta buvo į tris zonas – „miestinę“, „pereinamąją-pasisveikinimo“ ir „parkinę“.
Naujai sutvarkytoje pėsčiųjų alėjoje perteikta nemažai krašto simbolikos elementų, panaudoti Varėnos herbo motyvai.
Bitės ir viržių žiedai atsispindi fontano bei tvenkinėlio dekoratyvinėse detalėse, suoliukų puošyboje.
Krašto savitumas perteikiamas ir gėlynuose, pasodintuose želdiniuose. Pasirinkta augalija ilgus metus puošia ne tik dzūkiškas sodybas, bet ir auga natūralioje gamtoje.
Iš fontano ištryškęs vanduo upeliu teka per suformuotą pievą-gėlynus ir pasiekia tvenkinėlį, kurį puošia dekoratyvinis elementas „Bičių spiečius“.
Sukurta erdvė formuoja rajono įvaizdį ir reprezentuoja kraštą. Tai savotiškai perteiktas Varėnos šūkis „Šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu“.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. 
Atsisiųsti gražiausių vietų žemėlapį
VarėnaVarėnos rajono savivaldybėVasario 16-osios gatvė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.