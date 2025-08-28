Varėna nustebino: gatvė virto parku su fontanais, bitėmis ir gėlių žiedais

Pagal architektūrinį scenarijų pėsčiųjų gatvėje miestas „pasisveikina“ su parku, todėl teritorija suskirstyta buvo į tris zonas – „miestinę“, „pereinamąją-pasisveikinimo“ ir „parkinę“.
Naujai sutvarkytoje pėsčiųjų alėjoje perteikta nemažai krašto simbolikos elementų, panaudoti Varėnos herbo motyvai.
Bitės ir viržių žiedai atsispindi fontano bei tvenkinėlio dekoratyvinėse detalėse, suoliukų puošyboje.
Krašto savitumas perteikiamas ir gėlynuose, pasodintuose želdiniuose. Pasirinkta augalija ilgus metus puošia ne tik dzūkiškas sodybas, bet ir auga natūralioje gamtoje.
Iš fontano ištryškęs vanduo upeliu teka per suformuotą pievą-gėlynus ir pasiekia tvenkinėlį, kurį puošia dekoratyvinis elementas „Bičių spiečius“.
Sukurta erdvė formuoja rajono įvaizdį ir reprezentuoja kraštą. Tai savotiškai perteiktas Varėnos šūkis „Šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu“.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
