Ugniagesiai kreipėsi į gyventojus: visus įspėja dėl tragiškų pasekmių

„Jeigu kaminai būtų išvalyti dar prieš sezoną, tokių nelaimių būtų kur kas mažiau“, – tikina ugniegesiai savo feisbuko paskyroje.
Jie taip pat primena, ką būtina padaryti dar prieš pradedant kūrenimo sezoną:
Patikrinti krosnių, židinių ir šildymo katilų būklę – ar nėra įtrūkimų, ar tvarkingi dūmtraukiai.
Plyšius sienelėse ar kamine užtinkuoti moliu ar specialiomis medžiagomis.
Dūmtraukius ir sienas su kanalais išbaltinti kalkėmis – taip greičiau pastebėsite naujus įtrūkimus.
Specialistai ragina nelaukti paskutinės minutės: rūpinimasis kaminų švara dabar gali išgelbėti jūsų turtą, o gal net gyvybes žiemą.
ugniagesiaipriešgaisrinė gelbėjimo tarnybakaminas
