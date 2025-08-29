Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Ugniagesiai kreipėsi į gyventojus: visus įspėja dėl tragiškų pasekmių

2025 m. rugpjūčio 29 d. 12:07
Lrytas.lt
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba primena, kad reguliarus kaminų valymas gali užkirsti kelią gaisrams. Pasak kaminkrėčių, daugelis gyventojų apie kaminų švarą susimąsto tik tada, kai pradingsta trauka arba kai iš kamino ima veržtis ugnis. Ne vieną šeimą tvarkytis priverčia jau kilęs gaisras.
„Jeigu kaminai būtų išvalyti dar prieš sezoną, tokių nelaimių būtų kur kas mažiau“, – tikina ugniegesiai savo feisbuko paskyroje.
Jie taip pat primena, ką būtina padaryti dar prieš pradedant kūrenimo sezoną:
Patikrinti krosnių, židinių ir šildymo katilų būklę – ar nėra įtrūkimų, ar tvarkingi dūmtraukiai.
Plyšius sienelėse ar kamine užtinkuoti moliu ar specialiomis medžiagomis.
Dūmtraukius ir sienas su kanalais išbaltinti kalkėmis – taip greičiau pastebėsite naujus įtrūkimus.
Specialistai ragina nelaukti paskutinės minutės: rūpinimasis kaminų švara dabar gali išgelbėti jūsų turtą, o gal net gyvybes žiemą.
ugniagesiaipriešgaisrinė gelbėjimo tarnybakaminas
