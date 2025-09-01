Paspauskite šiuos du mygtukus – ir skalbimo mašina pati išsivalys nuo nešvarumų ir kalkių

Papasakosime, kaip atsikratyti nešvarumų, skalbimo miltelių likučių ir net pelėsių, kurie laikui bėgant kaupiasi viduje, paspaudžiant tik du skalbimo mašinos mygtukus.
Kaip įjungti skalbimo mašinos savaiminio valymo režimą
Įjunkite skalbimo mašiną.
Tuo pačiu metu paspauskite mygtukus „Intensyvus skalbimas“ ir „Lengvas skalbimas“, dažnai šie mygtukai pažymėti viena skliaustele su žvaigždute.
Palaukite garso signalo.
Ekrane pasirinkite režimą „Būgno valymas“ ir paspauskite mygtuką „Pradėti“.
Svarbu žinoti: šio proceso metu nereikia dėti miltelių ar skalbinių minkštiklio, mašina pati išvalys vidines dalis karštu vandeniu ir galingu sukimusi.
Kodėl tai reikia daryti reguliariai
Specialistai rekomenduoja paleisti savaiminį valymą maždaug kartą per mėnesį.
Tai leidžia išvengti pelėsių ir nemalonių kvapų atsiradimo, išlaikyti skalbinių šviežumą po skalbimo, prailginti skalbimo mašinos tarnavimo laiką.
Kokie dar patarimai yra, kad skalbimo mašina veiktų amžinai
Po kiekvieno skalbimo išdžiovinkite būgną ir guminius apvadus, kad nesusidarytų pelėsis.
Reguliariai valykite filtrą ir išleidimo žarną nuo smulkių šiukšlių ir pūkelių.
Nenaudokite per daug skalbinių minkštiklio – jis nusėda ant detalių ir tampa bakterijų maitinimo terpe.
Kas 4 mėnesius paleiskite skalbimo mašiną be daiktų su citrinų rūgštimi arba actu – tai padės pašalinti nuosėdas ir pratęsti kaitinimo elemento tarnavimo laiką.
Neperkraukite būgno – tai pagrindinė guolių ir variklio gedimų priežastis.
Laikydamiesi šių paprastų rekomendacijų, padėsite savo skalbimo mašinai dirbti be sutrikimų daugelį dešimtmečių.
Šaltinis: tsn.ua
skalbimo mašinaskalbimasmygtukas
