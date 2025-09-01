Šnipiškėse atsirado aikštė, kurios idėjas kūrė patys gyventojai: tokios Vilniuje dar nebuvo

Šnipiškės – tai vieta, kur susiduria skirtingi miesto sluoksniai: šimtmečius menanti medinė architektūra, sovietiniai daugiabučiai ir modernūs dangoraižiai.
Tarp jų gimė aikštė, kuri ne tik sujungia šiuos pasaulius, bet ir tampa jų bendrystės simboliu.
Aikštės atsiradimo istorija išskirtinė – nuo pat pradžių projektas buvo kuriamas kartu su vietos gyventojais.
Konsultacijos, dirbtuvės, idėjų pasidalijimas – visa tai lėmė, kad ši viešoji erdvė atliepia tikruosius bendruomenės poreikius ir svajones. Tai – aikštė, kurią gyventojai padėjo sukurti patys.
Šiandien Šnipiškių aikštė kviečia visus – tiek senbuvius, tiek naujakurius – susitikti, sportuoti, švęsti, žaisti ar tiesiog pabūti.
Čia įrengtos vaikų žaidimų erdvės, sporto aikštelės, žaliosios zonos, jaukūs kampeliai poilsiui. Vieta puikiai pritaikyta ir kasdienai, ir bendruomenės renginiams.
Šnipiškių aikštė – tai ne tik fizinė erdvė, bet ir naujas bendruomeniškumo centras, kuriame atsispindi rajono dvasia – autentiška, kūrybinga, drąsiai žengianti į ateitį.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
VilniusŠnipiškėsŽalioji erdvė
