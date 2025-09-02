Orai
2025 m. rugsėjo 2 d. 12:10
Kauniečių pasipiktinimas pasiekė piką: miesto gamtos perlas virto sąvartynu
2025 m. rugsėjo 2 d. 12:10
Lrytas Premium nariams
Matydami atnaujintus Kauno parkus Aukštųjų Šančių gyventojai svarsto, kada ateis eilė ąžuolynui, kuris neprimena poilsio vietos. Šios erdvės atnaujinimo projektas parengtas, tačiau darbai neprasideda.
parkas
Aukštieji Šančiai
gyventojai
