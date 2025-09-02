Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kauniečių pasipiktinimas pasiekė piką: miesto gamtos perlas virto sąvartynu

2025 m. rugsėjo 2 d. 12:10
Matydami atnaujintus Kauno parkus Aukštųjų Šančių gyventojai svarsto, kada ateis eilė ąžuolynui, kuris neprimena poilsio vietos. Šios erdvės atnaujinimo projektas parengtas, tačiau darbai neprasideda.
parkasAukštieji Šančiaigyventojai
