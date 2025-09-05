Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Miestas gimęs iš vandens: Šyšos kilpa sujungė šilutiškius su upe

2025 m. rugsėjo 5 d. 11:09
Lrytas.lt
Šilutė gimė iš vandens – iš upių, potvynių ir gyvybės, kurią jos teikia.
Vienas ryškiausių šios kilmės simbolių – Šyšos kilpa, esanti pačiame miesto centre, šalia istorinio turgaus.
Šiandien tai – ne tik unikalus gamtinis darinys, bet ir šiuolaikiškai atnaujinta viešoji erdvė, kurioje susitinka gamta, istorija ir bendruomenės gyvenimas.
Čia, kur kadaise klestėjo prekyba ir aidėjo žirgų pasagos, dabar atgaivinta turgaus aikštė, palei vandenį nutiesti patogūs pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aukštelė ir mažiesiems šilutiškiams ir suaugusiems, sutvirtinti ir sutvarkyti upės krantai su įrengtomis terasomis, kuriose galima prisėsti, stebėti renginius ar tiesiog mėgautis unikaliu vaizdu.
Šyšos kilpa vėl sujungia miestą su upe – taip, kaip buvo nuo pat jo pradžių.
Ji tampa atvira, jaukia ir gyva susitikimų, poilsio bei kultūros erdve, svarbia ne tik Šilutės kraštovaizdžio, bet ir tapatybės dalimi.
Šyšos kilpa – tai ne tik upės vingis. Tai vieta, kur miestas vėl atsisuka į upę, o mes – į savo tapatybę.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. 
