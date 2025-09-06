Kaip nuėmus derlių genėti avietes: 90 proc. sodininkų tai daro neteisingai

Kada genėti avietes po derliaus nuėmimo
Tikslių kalendorinių datų tam nėra – geriausia sutelkti dėmesį į patį krūmą. Kai jis užmezgė vaisius – galite genėti.
Jei kalbame apie sodo avietes, tai galima daryti jau rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje. Remontantinės avietės derlių duoda rudenį, todėl geriau su tuo neskubėti.
Kaip nuėmus derlių genėti avietes
Genint avietes po to, kai derlius jau surinktas, reikia retinti krūmus – taip jie gaus daugiau oro, šviesos ir maisto medžiagų. Taip sumažės ligų ir kenkėjų antplūdžio rizika, o augalas savo energiją nukreips į jaunus ir stiprius ūglius, o ne palaikys silpnus ir ligotus. Taip bus galima padidinti derlių.
Kaip teisingai genėti avietes:
Pašalinkite praėjusių metų ūglius (jie yra rudos spalvos) – jie nebeduos vaisių, todėl nupjaunami ties krūmo pagrindu.
Sutrumpinkite jaunus žalius ūglius virš metro – nupjaukite viršūnėles.
Išpjaukite plonus ir silpnus jaunus ūglius, esančius žemiau metro, taip pat šoninius ūglius.
Stiprius jaunuosius ūglius, esančius žemiau metro, reikėtų palikti.
Jei kalbame apie remontantines avietes, patariama jas visas išpjauti po šaknimis, kai jos užmezga vaisius.
Genėti reikėtų sodo ar daržo žirklėmis, pats įrankis turėtų būti sterilus – tai būtina, kad neužkrėstumėte aviečių, jei prieš tai genėjote kitus krūmus ar medžius.
Visas nupjautas aviečių krūmo šakas reikia išimti ir sudeginti. Po to krūmą galite pamaitinti pelenais.
Šaltinis: unian.net
