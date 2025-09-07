Šaldytuve neliks blogo kvapo: tereikia kelių paprastų produktų

Reikės vos kelių ingredientų:
2 šaukštų druskos;
2 šaukštų sodos;
1 arbatinio šaukštelio gvazdikėlių;
2 šaukštų dantų pastos;
kelių lašų levandų eterinio aliejaus (jis ramina ir mažina stresą).
Kaip pasigaminti ir naudoti
Visus ingredientus sumaišykite iki vientisos masės. Iš gautos masės suformuokite mažus rutuliukus, įvyniokite juos į foliją ir dantų krapštuku pradurkite kelias skylutes, kad aromatas galėtų sklisti.
Pasak „Clean Master“ autoriaus, tokius kvapniuosius rutuliukus galima:
laikyti šaldytuve, kad panaikintų pašalinius kvapus;
padėti prie kriauklės, kad sugeria nemalonų drėgmės kvapą;
netgi pasidėti po pagalve, jei norite gilesnio ir ramesnio miego.
„Veiksminga, paprasta ir be chemikalų. Išbandykite – ir po kelių valandų pastebėsite rezultatą“, – užtikrino gyvenimo gudrybių žinovas.
Šaltinis: gordonua.com
šaldytuvasnemalonus kvapasPatarimai
