Šaldytuve neliks blogo kvapo: tereikia kelių paprastų produktų

2025 m. rugsėjo 7 d. 12:50
Amerikiečių „YouTube“ tinklaraščio „Clean Master“ autorius pasidalijo paprastu būdu, kaip namuose pasigaminti natūralų mišinį, kuris ne tik panaikina nemalonius kvapus, bet ir turi antimikrobinių savybių.
Reikės vos kelių ingredientų:
2 šaukštų druskos;
2 šaukštų sodos;
1 arbatinio šaukštelio gvazdikėlių;
2 šaukštų dantų pastos;
kelių lašų levandų eterinio aliejaus (jis ramina ir mažina stresą).
Kaip pasigaminti ir naudoti
Visus ingredientus sumaišykite iki vientisos masės. Iš gautos masės suformuokite mažus rutuliukus, įvyniokite juos į foliją ir dantų krapštuku pradurkite kelias skylutes, kad aromatas galėtų sklisti.
Pasak „Clean Master“ autoriaus, tokius kvapniuosius rutuliukus galima:
laikyti šaldytuve, kad panaikintų pašalinius kvapus;
padėti prie kriauklės, kad sugeria nemalonų drėgmės kvapą;
netgi pasidėti po pagalve, jei norite gilesnio ir ramesnio miego.
„Veiksminga, paprasta ir be chemikalų. Išbandykite – ir po kelių valandų pastebėsite rezultatą“, – užtikrino gyvenimo gudrybių žinovas.
Šaltinis: gordonua.com
