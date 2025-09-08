Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Papurkškite ir palaukite 30 minučių – geltonų dėmių ant pagalvės neliks po kelių minučių

2025 m. rugsėjo 8 d. 18:53
Laikui bėgant baltos pagalvės gali pagelsti. Pagrindinė problemos priežastis – prakaitas. Pagalvės natūralios spalvos atkūrimas yra ne tik estetikos, bet ir higienos klausimas, nes tokios dėmės yra palanki terpė bakterijoms daugintis.
Skalbti pagalves skalbimo mašinoje nėra geriausias sprendimas, nes jos deformuojasi ir vargu ar toliau tarnaus taip pat gerai. Atkurti jų švarumą galima ir be skalbimo – naudojant maistinę sodą ir stalo actą.
Pirmiausia nuimkite pagalvės užvalkalus ir gausiai pabarstykite pagalvę soda iš abiejų pusių. Purkštuvo buteliuke sumaišykite acto tirpalą (1 dalis vandens ir 2 dalys acto).
Purkškite tirpalą ant pagalvės ir palikite veikti 30 minučių. Po pusvalandžio gerai išsiurbkite pagalvę, pašalindami valiklio likučius ir nešvarumus.
Po sauso valymo pagalvę geriausia džiovinti saulėje. Saulė natūraliai dezinfekuoja patalynę ir pašalina kvapus. Džiovinant pagalvę reikia periodiškai ją apversti ir papurtyti.
Britų namų ūkio ekspertai, kurie dalijasi šiuo valymo būdu, rekomenduoja sintetines pagalves valyti kas tris–šešis mėnesius, o pūkines ir plunksnines – kas 6–12 mėnesių. Rekomenduojamas pagalvės užvalkalo keitimo laikas – kartą per savaitę.
