Čia dar gyvena vasara: Dauniškio ežero pakrantė tapo traukos magnetu ne tik uteniškiams

Pakrantėje įrengtose žaidimų aikštelėse veiklomis džiaugiasi vaikai, pušyno apsuptyje žmonės atranda ramybę.
Teritorijoje pasirūpinta ir gyvūnų maudyklomis, želdiniai ir visa pakrantės infrastruktūra kruopščiai prižiūrima.
Tai – Utenos rajono savivaldybės iniciatyva sėkmingai pritrauktų investicijų bei įgyvendintų Europos sąjungos finansuojamų projektų rezultatas.
Dauniškio ežere įrengtas šviečiantis ir grojantis fontanas su vandens ekranu vasaros vakarais į pakrantę sukviečia visus norinčius pasidžiaugti grynu oru, maloniu šurmuliu ir muzika.
Erdvi terasa – renginių, suburiančių bendruomenę bei miesto svečius, vieta.
Kiekvieną vasaros antradienį čia vyksta tarptautinio muzikos festivalio „Water Music“ renginiai.
Visai šalia neseniai įkurtas Wake parkas neabejotinai sudomins aktyvių pramogų bei vandens sporto entuziastus.
Įveiklintoje, gamtai ir žmonėms draugiškoje Dauniškio ežero pakrantėje sau mėgstamą veiklą bei poilsį gali atrasti kiekvienas – kviečiame tuo įsitikinti!
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
Utenos rajono savivaldybė
