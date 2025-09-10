Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Iš tualeto į gėlyną: trąša, kurią renkasi vis daugiau sodininkų – viskas subujoja

2025 m. rugsėjo 10 d. 12:06
Lrytas.lt
Karališkoji sodininkystės draugija (RHS) Didžiojoje Britanijoje imasi drąsaus eksperimento – pirmą kartą bendruomenės sode planuojama įrengti kompostinį tualetą, kurio turinys po specialaus apdorojimo taps trąša gėlėms.
Projektas startuos Surėjaus grafystėje, „Greener Skills Garden“ sode, teigiama portale "The Guardian".
Čia lankytojai galės patys pamatyti, kaip veikia uždaras ciklas: tualeto atliekos po 18 mėnesių kompostavimo ir dar pusmečio įprastame komposte virsta maistingomis medžiagomis augalams.
„Tai puikus būdas parodyti, kad mūsų atliekos gali būti ne problema, o išteklius. Tvarumas prasideda nuo paprastų, bet ryžtingų sprendimų“, – teigia RHS atstovai.
Tokie tualetai jau egzistuoja ir realiai naudojami visame pasaulyje. Jie vadinami compost toilets arba net humanure toilets. Principas paprastas: atliekos surenkamos į specialią talpą, kur jos kompostuojamos 12–18 mėnesių, dažnai maišant su pjuvenomis ar kita organine medžiaga. Po tokio proceso gaunamas humusas, kuris gali būti naudojamas kaip trąša – dažniausiai ne maistiniams augalams, o dekoratyviniams, pavyzdžiui, gėlėms.
Ši iniciatyva – platesnės tvarumo programos dalis. Sode taip pat bus įrengtas „lietaus sodas“, skirtas suvaldyti gausius kritulius, ir edukacinės erdvės, kuriose lankytojai mokysis, kaip mažinti savo ekologinį pėdsaką.
Ekspertai sako, kad „humanure“ gali tapti ateities sodininkystės praktika, ypač miestų bendruomenėse, kur ieškoma žaliųjų sprendimų.
