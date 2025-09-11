Daržovių prekystaliuose – naujas triukas: pirkėjai nė neįtaria, ką gauna vietoj brangių pomidorų

Pomidoriai šiuo metų laiku – tikras delikatesas, jų rūšių apstu, o pirkėjai dažniausiai turi savo mėgiamas veisles. Žinoma, kai kurios veislės kainuoja brangiau nei kitos, ir čia atsiveria galimybė nesąžiningiems triukams.
Adam Badeusz, delikatesų parduotuvės Radziejove (Lenkija) savininkas, socialiniuose tinkluose pasidalijo pasakojimu apie tai, kaip apgaudinėjami klientai.
Jis atskleidė, kad ypač dažnai „padirbinėjami“ pomidorai Rosamunda F1 – veislė, laikoma viena skaniausių rinkoje. Šie pomidorai išsiskiria forma, skoniu, primenančiu „senovišką“ pomidorą, intensyviu blizgesiu bei giliu briaunotumu. Tai premium klasės, brangūs pomidorai. Pavyzdžiui, už pusę kilogramo tenka pakloti daugiau nei 10 zlotų (apie 2,3 euro), o už kilogramą – virš 20 zlotų (apie 4,6 euro).
„Ne visi prekybininkai žaidžia sąžiningai. Vietoje tikros Rosamundos pirkėjams pasiūlomi kiti, į ją panašūs pomidorai, dažniausiai iš pigesnės 'sakviečių' grupės. Vizualiai skirtumą pastebėti sudėtinga, tačiau skonis ir kokybė – visai kas kita. Taip neatsargus vartotojas apgaunamas, o pardavėjas uždirba daugiau“, – aiškino A. Badeusz.
Pardavėjas sarkastiškai pridūrė: „Galima? Galima!“ ir pabrėžė, kad tokią praktiką naudoja ne tik smulkūs turgavietės prekeiviai, bet ir didesnės parduotuvės. Pasak jo, Rosamundos didžiuosiuose prekybos tinkluose apskritai nerasime: „Tai pernelyg brangi ir delikati veislė. Ji greitai genda, todėl dideliems tinklams būtų vien nuostoliai. Paprasčiau parduoti pigesnius pakaitalus – o pirkėjas skirtumo nė nepajus.“
Vis dėlto žinovai įspėja: jeigu norite būti tikri, ką dedate į krepšelį, verta klausti pardavėjo apie pomidorų kilmę, veislę, o dar geriau – rinktis iš patikimų ūkininkų.
pomidoraiūkininkų turgelisturgus
Rodyti daugiau žymių