Namų remontas per savaitgalį: galite patys įsitikinti, kad tai yra įmanoma

Kaip tai padaryti išmintingai – kad turimo biudžeto užtektų ne tik remontui, bet ir poilsiui, dalijasi ekspertai.
Tam, kad namai atrodytų atnaujinti, dažniausiai nereikia kapitalinio remonto. Prekybos tinklo „Ermitažas“ komunikacijos skyriaus vadovė Kristina Urbonaitė tikina, kad ir nedideli darbai gali sukurti malonų vizualinį pokytį namuose.
„Skatiname žmones visada pagalvoti apie vasaros sezoną ir ką tuo metu lengviausia atnaujinti“, – sako ekspertė. – „Per trumpą laiką galima atnaujinti namų grindų dangas, nesvarbu, ar tai plytelės, laminatas, ar vinilas. Taip pat rekomenduojame nepamiršti sienų – šiltomis vasaros dienomis dažai labai greitai džiūsta, tad sienų atnaujinimas namuose būtų itin greitas.“
Vasarą aktualūs ir lauko įrangos atnaujinimo darbai. „Kai geras oras, norisi kuo daugiau laiko praleisti terasose, soduose bei balkonuose, tad rekomenduojame pasirūpinti terasų lentų atnaujinimu, apšvietimu sode ar balkonuose, o norint kokybiškai pailsėti – atnaujinti senus lauko baldus bei aplinką puošti augalais“, – pataria pašnekovė.
Kada kosmetinis remontas telpa į savaitgalį?
K. Urbonaitė pažymi, kad paprastų kosmetinių remontų, tokių kaip sienų perdažymas ar naujų lentynų montavimas, trukmė priklauso nuo to, ar darbus atliekate patys, ar pasitelkiate meistrus. „Jei pokyčius vykdote patys, remontas gali užtrukti ir iki savaitės ar dviejų, nes neretai tik proceso metu suprantama, kad galbūt iki galo nepasirūpinta įvairiomis detalėmis, pritrūksta įrankių, o kartais ir įgūdžių, – sako pašnekovė. – Jei remontą atlieka meistras ar keli, pokyčius galima matyti ir per porą dienų.“
Neturint didelio biudžeto ir daug laiko, namus galima atnaujinti sutelkiant dėmesį į detales. Lengviausias būdas sukurti pokytį – dėmesį sutelkti į namų dekorą. „Su ribotu biudžetu pavyks atsinaujinti ne tik tokias interjero detales kaip tekstilė, pagalvėlės, žvakidės, vazos, vazonai, bet ir smulkią buitinę techniką, veidrodžius ar net namų apšvietimą“, – dalijasi ji.
Vasarą populiariausi greiti sprendimai, kurie neužima daug laiko, bet gerina namų estetiką ir funkcionalumą. Anot pašnekovės, pirkėjai aktyviai domisi durų, balkonų, terasų, sienų, apšvietimo, baldų ir dekoro atnaujinimais.
Besiskolinantys dažniausiai daro vieną klaidą
Nors atliekant nedidelius namų atnaujinimo darbus dažniausiai siekiama sutaupyti, kartais lėšų prireikia daugiau nei tikėtasi. „Inbank“ paskolos produkto pardavimų vadovė Kamilė Dijokaitė patvirtina, kad vasarą pastebimas vartojimo paskolų paklausos augimas būtent būsto remontui ir atnaujinimui.
„Viskas, žinoma, tiesiogiai susiję su šiltuoju metų laiku, kai daugelį remonto darbų yra lengviau ir paprasčiau atlikti dėl oro sąlygų“, – teigia ji.
Skolinantis pinigus remonto išlaidoms padengti, dažna klaida yra netinkamai apsiskaičiuota reikiama paskolos suma. „Dažniausiai pinigų šiek tiek pritrūksta, nes, kaip visi žinome, labai sunku tiksliai susiplanuoti remonto darbų tikslią sąmatą“, – sako ekspertė. Ji pataria imti vieną, šiek tiek didesnę paskolą, nes kredito davėjai dažnu atveju teikia geresnes sąlygas didesnėms sumoms.
Vidutiniškai skolinamasi apie 5000 eurų
Ekspertė dalijasi, kad vidutinė būsto remonto paskolos suma dažniausiai yra apie 5000 eurų, o tai rodo, kad lietuviai atlieka nedidelius remonto darbus, kurie ir pradžiugina, ir sukuria didesnį komfortą.
Svarbiausias jos patarimas norintiems susiremontuoti būstą neperžengiant biudžeto, yra detalus planavimas ir išlaidų fiksavimas: „Patarčiau susiplanuoti darbų sąmatą ir ją sekti, žymėtis išlaidas ir ieškoti būdų, kaip sutaupyti. Tam tikri darbai ir pirkiniai reikalauja kokybės, tačiau kartais neverta permokėti.“
Ji taip pat pabrėžia, kad prieš imant paskolą, būtina įvertinti savo finansines galimybes. Bendra taisyklė – visų mėnesinių finansinių įsipareigojimų suma negali būti didesnė nei 40 proc. mėnesio pajamų.