Valote baldus neteisingai: štai kaip reikia, kad dulkės nesikauptų ištisomis savaitėmis

Dulkės ant baldų – tikra problema. Atrodo, ką tik nuvalei, o jau kitą dieną paviršiai vėl pasidengia pilka plėvele. Taip nutinka ne dėl prasto valymo, o dėl netinkamų priemonių. Pasitelkus paprastus metodus, dulkių nusėdimą galima sumažinti net iki 70 proc.
Antistatinis tirpalas
Sumaišykite 1 dalį baltojo acto su 2 dalimis vandens. Įlašinkite 2–3 lašus alyvuogių aliejaus – jis padės sukurti apsauginę plėvelę ir paviršių padarys lygesnį. Taip neutralizuojamas statinis krūvis, o dulkės kaupiasi lėčiau.
Tinkamos valymo medžiagos
Naudokite mikropluošto audinį – jis puikiai surenka dulkes ir tolygiai paskirsto tirpalą. Popieriniai rankšluosčiai ar medvilniniai skudurėliai netinka, nes sustiprina statinį krūvį.
Valymo technika
Mikropluošto šluostę sudrėkinkite tirpalu ir valykite sklandžiais judesiais. Venkite perteklinio vandens, dryžių ir didelio skysčio kiekio ant medinių paviršių.
Įvairių paviršių priežiūra
Medis – tinka vaško priemonės, kurios sukuria apsauginį sluoksnį iki 3 savaičių.
Stiklas ir blizgūs paviršiai – naudokite izopropilo alkoholio ir vandens tirpalą (1:1). Jis suteiks blizgesį ir antistatinį efektą.
Kiti patarimai
Venkite aerozolinių poliravimo priemonių – jos ilgainiui padaro paviršių lipnų ir pritraukia daugiau dulkių.
Rinkitės natūralias priemones – jos saugesnės sveikatai ir užtikrina ilgalaikį rezultatą.
Baldus valykite kartą per savaitę – tai padės palaikyti švarą ir geresnę oro kokybę namuose, ypač svarbią alergiškiems žmonėms.
Šaltinis: tsn.ua
