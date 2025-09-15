Lrytas Premium prenumerata tik
Autobusų stotis ar miesto aikštė? Vilkaviškis sukūrė unikalų derinį

2025 m. rugsėjo 15 d. 16:06
Lrytas.lt
Projektuojant Vilkaviškio autobusų stotį išspręsta sudėtinga urbanistinė situacija ir sklype augantys medžiai paskatino sukurti pastato ir aplinkos funkcinį scenarijų, kuriame medžiai taptų neatsiejama pastato erdvės dalimi.
Beveik 4000 kv. m užstatymo ploto pastato santykis su aplinka yra labai glaudus, o sąlytis su gamta – išskirtinis.
Sugalvota ir įgyvendinta praeinamo pastato funkcinė idėja situacijos trūkumus pavertė projekto išskirtinumu – trikampio formos sklypo erdvė „sugėrė“ pastatą, o pastatas susiliejo su sklype esančia gamta sukurdamas parką ir miestelio viešąją erdvę pastato viduje.
Išskirtinės architektūros pastatas, kuriame architekto Gintaro Balčytčio sumanymu sklype augantys seni medžiai yra integruoti į pastato struktūrą, pasiūlė miesteliui naują viešąją erdvę po stogu, kuri ne tik panaikina ribą tarp pastato vidaus ir jo išorės, bet ir suteikia šiai vietai daugiau funkcinių galimybių – erdvėje gali vykti koncertai, vaidinimai, vietinių ūkininkų maisto degustacijos, veikti lauko kavinės.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. 
VilkaviškisAutobusų stotisVilkaviškio savivaldybė
