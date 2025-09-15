Naujausias tyrimas šokiruoja: paskelbė, kokios indaplovės tabletės gali kenkti sveikatai

Pasak jų, kai kuriuose plovikliuose esantys balikliai, kvapikliai ir kiti cheminiai junginiai gali pažeisti žarnyno gleivinę. Tuomet ji tampa pralaidesnė, o toksinės medžiagos patenka į kraują.
Tokie pokyčiai gali paskatinti uždegimus, virškinimo sutrikimus, silpninti imuninę sistemą. Ypač rizikuoja žmonės, turintys jautresnį virškinimo traktą.
Ekspertai pabrėžia, kad didžiausią pavojų kelia koncentruotos „viskas viename“ tipo tabletės bei plovikliai su stipriais balikliais ar kvapiosiomis medžiagomis. Jie ne tik geriau pašalina riebalus, bet ir agresyviau veikia organizmą.
Ką daryti, kad apsaugotumėte save ir šeimą?
Specialistai rekomenduoja rinktis švelnesnius, ekologiškus ploviklius, vengti produktų su fosfatais ir agresyviais kvapikliais. Svarbu nepadauginti – dviguba dozė indų švaresniais nepadarys, tik padidins cheminių likučių kiekį. Jautresnius indus galima išplauti rankomis, rinktis trumpesnes indaplovės programas ir pasirūpinti, kad indai būtų gerai išskalauti.
Mokslininkai pripažįsta, kad dauguma šių tyrimų dar tik pradiniai – dalis jų atlikta su gyvūnais ar laboratorinėmis ląstelėmis. Vis dėlto signalas aiškus: indaplovės patogumas gali turėti ir tamsiąją pusę, todėl verta pasidomėti, kokias tabletes naudojate.
indaplovėpavojus sveikataityrimas
